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Эксперт: 100 взрывов и 602 очереди и выстрелы - реальность "перемирия" на фронте, которую замалчивают

Киев • УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Ситуация на фронте сегодня, несмотря на миролюбивые официальные заявления от ООС, очень сложная и имеет тенденцию к ухудшению. ОБСЕ информирует о якобы соблюдении “режима тишины” гораздо более объективно, чем ВСУ, что “не замечает”, не только обстрелы, но и погибших и раненых. Об этом пишет военный эксперт, историк Михаил Жирохов, передает УНН.

Эксперт: 100 взрывов и 602 очереди и выстрелы - реальность "перемирия" на фронте, которую замалчивают

“Прежде всего следует сказать, что постоянные обстрелы нашей группировки на Донбассе со стороны оккупационных корпусов никуда не делись — их просто перестали учитывать в официальных сводках от пресс-службы штаба проведения ООС.

Сложилась парадоксальная ситуация, при которой СММ ОБСЕ, которую предыдущие годы критиковали за „слепоту и глухоту“, ныне выдает в своих отчетах реальную картину, что разительно отличается от украинской версии — с обстрелами, продолжением строительства инженерных сооружений и накоплением боеприпасов и ГСМ со стороны боевиков. Так, с нуля часов 27 июля и до 26 августа включительно миссия зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня, в том числе 100 взрывов и 602 очереди и выстрелы”, — отметил эксперт.

Мало того, есть информация от местных жителей, что противник активно готовится к продолжению боевых действий, проводя разведку и доразведку наших позиций.

“Так, буквально в среду над Авдеевкой были отмечены пролеты беспилотников. И это при том, что нашим военным такие действия категорически запрещены ”, - добавляет Жирохов.

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Он отмечает, что пресс-служба ООС, которая вынуждена как-то комментировать происходящее, придумывает различные оправдания вроде “обстрелы были, но они неприцельные”.

“А когда деваться некуда, скрипя зубами, говорит о том, что противник ведет агрессивные действия. Яркий пример — 25 августа, когда на сброшенной с беспилотника противопехотной мине подорвались два морпеха”, — пояснил эксперт.

Ситуация с погибшими и ранеными еще более “парадоксальная”.

“... буквально все случаи гибели военных списывают на небоевые причины. Причем такая ситуация весьма негативно влияет на боеспособность армейских частей, ведь каждый солдат или офицер понимает, что следующим может быть он и в угоду сиюминутным политическим интересам его семья останется без поддержки государства.

Так, за время „полного и всеобъемлющего“ перемирия официально зарегистрированы случаи гибели на Донбассе семерых военнослужащих, причем как минимум в одном случае это явно боевая потеря — старший сержант Сергей Похович с 57-й бригады подорвался на противотанковой мине, осуществляя выезд на штатном автотранспорте”, — написал Жирохов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Информация — дезинформация: в то время, как ВСУ отчитывается об отсутствии погибших на фронте, они есть

Он также задался вопросом, почему Украина до сих пор не сделала официальное заявление о нарушении перемирия, когда по версии штаба ООС двое военнослужащих 37-й бригады морской пехоты получили ранения из-за сброшенной с беспилотника мины ПОМ-2.

Отметим, по данным из СМИ, главным ответственным за соблюдением “режима тишины” на Донбассе был определен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он неоднократно докладывал президенту и делал публичные заявления о том, что “перемирие” якобы удерживается, потерь нет, а обстрелы действительно называл “неприцельными”, “эмоциональными”, “провокационными”. Также заявлял, что обстрелы со стороны оккупантов якобы “вообще можно не учитывать” из-за их “одиночности”.

Зато статистика ОБСЕ показывает обратное и констатирует, например, 10 нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки, еще 10 — за позапрошлые и так далее.

Напомним, по данным разведчиков с фронта, украинская армия сейчас не может полноценно контролировать ситуацию на передовой.

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