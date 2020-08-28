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Експерт: 100 вибухів і 602 черги та постріли - реальність "перемир'я" на фронті, яку замовчують

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ситуація на фронті сьогодні, попри миролюбні офіційні заяви від ООС, дуже непроста і має тенденцію до погіршення. ОБСЄ інформує про нібито дотримання "режиму тиші" набагато більш об'єктивно, аніж ЗСУ, яке "не помічає", не лише обстріли, але й загиблих та поранених. Про це пише військовий експерт, історик Михайло Жирохов, передає УНН.

Експерт: 100 вибухів і 602 черги та постріли - реальність "перемир'я" на фронті, яку замовчують

“Насамперед варто сказати, що постійні обстріли нашого угруповання на Донбасі з боку окупаційних корпусів нікуди не поділися — їх просто перестали враховувати в офіційних зведеннях від пресслужби штабу проведення ООС.

Склалася парадоксальна ситуація, при якій СММ ОБСЄ, яку попередні роки критикували за „сліпоту і глухоту“, нині видає у своїх звітах реальну картину, яка разюче відрізняється від української версії, — з обстрілами, продовженням будівництва інженерних споруд і накопиченням боєприпасів і ПММ з боку бойовиків. Так, з нуля годин 27 липня і до 26 серпня включно місія зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 100 вибухів і 602 черги і постріли”, — зауважив експерт.

Мало того, є інформація від місцевих жителів, що противник активно готується до продовження бойових дій, проводячи розвідку і дорозвідку наших позицій.

“Так, буквально в середу над Авдіївкою були відзначені прольоти безпілотників. І це при тому, що нашим військовим такі дії категорично заборонені”, — додає Жирохов.

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Він зауважує, що прес-служба ООС, яка вимушена якось коментувати те, що відбувається, придумує різні виправдання на кшталт “обстріли були, але вони неприцільні”.

“А коли вже діватися нікуди, скриплячи зубами, говорить про те, що противник веде агресивні дії. Яскравий приклад — 25 серпня, коли на скинутій з безпілотника протипіхотній міні підірвалися два морпіхи”, — пояснив експерт.

Ситуація із загиблими та пораненими ще більш “парадоксальна”.

“...буквально всі випадки загибелі військових списують на небойові причини. Причому така ситуація вельми негативно впливає на боєздатність армійських частин, адже кожен солдат або офіцер розуміє, що наступним може бути він і на догоду миттєвим політичним інтересам його сім’я залишиться без підтримки держави.

Так, за час „повного і всеосяжного“ перемир’я офіційно зареєстровані випадки загибелі на Донбасі сімох військовослужбовців, причому як мінімум в одному випадку це явно бойова втрата — старший сержант Сергій Похович з 57-ї бригади підірвався на протитанковій міні, здійснюючи виїзд на штатному автотранспорті”, — написав Жирохов.

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Він також задався запитанням, чому Україна й досі не зробила офіційну заяву про порушення перемир’я, коли за версією штабу ООС два військовослужбовці 37-ї бригади морської піхоти отримали поранення через скинуту з безпілотника міну ПОМ-2.

Зауважимо, за даними зі ЗМІ, головним відповідальним за дотриманням “режиму тиші” на Донбасі був визначений головнокомандуючий ЗСУ Руслан Хомчак. Він неодноразово доповідав президенту та робив публічні заяви про те, що “перемир’я” нібито витримується, втрат немає, а обстріли дійсно називав “неприцільними”, “емоційними”, “провокаційними”. Також заявляв, що обстріли зі сторони окупантів нібито “взагалі можна не враховувати” через їх “поодинокість”.

Натомість статистика ОБСЄ засвідчує протилежне і констатує, наприклад, 10 порушень режиму припинення вогню за минулу добу, ще 10 — за позаминулу, тощо.

Нагадаємо, за даними розвідників з фронту, українська армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на передовій.

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