Армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті - розвідники

"З 27-го числа нам забороняється вести всі розвідувальні дії на території ООС. Наслідком цього є те, що ми не розуміємо, що збирається зробити противник. Уявіть собі, ви сидите зі зв'язаними руками і зав'язаними очима. І в вас стріляють, б'ють і нічого не дають з цим зробити. Ви не бачите, що робить противник. Так само і нам. Нам зав'язують очі, руки. Не дають вести нормальні бойові дії, які необхідно вести", - наголошують військові.

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За їхніми словами, ніколи раніше заборону на використання безпілотників для ведення розвідки не вводили. Як і заборону на ведення снайперського вогню.

Бійці наголошують, що запорукою перемоги є, перш за все, потужна армія, здатна в будь-який момент дати відсіч агресору.

"Я взагалі, як військова людина, не вірю в перемир'я. Я не вірю в політичне рішення цього питання, даного конфлікту, війни. Я не вірю в те, що з ними можна домовитися. І, в принципі, ніхто не вірить", - говорить військовослужбовець.

Додамо, що в репортажі Бабича військові не розкривають своїх імен і осіб, оскільки бояться покарання.

Нагадаємо, що в зону ООС 27 липня прибули так звані "наглядачі", які повинні контролювати дотримання заборон на розвідку, снайперів і безпілотників українськими військовими. А в разі їх порушення до солдат погрожують застосовувати санкції.

Також нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ продовжує переконувати в тому, що перемир'я дотримується. За словами Хомчака обстріли є, але вони поодинокі і "емоційні".

Втім, за даними ОБСЄ, станом на 2 серпня, "режим тиші" був порушений 225 раз.