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Експерти заговорили про ротацію Хомчака: "це людина не з команди Президента"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зараз продовжує кадрові перестановки в армії. І швидше за все, ротація головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака теж може статися найближчим часом. Серед причин таких прогнозів - той факт, що Хомчак - не людина Зеленського. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Експерти заговорили про ротацію Хомчака: "це людина не з команди Президента"

"Я робив таке припущення. Ситуація була дуже напруженою, коли встановлювалося всеосяжне припинення вогню. І на скільки я знаю там була умова: або Хомчак здатний виконати наказ, або повинен піти з посади. Це перший нюанс.

Другий, Хомчак це - не людина з команди Зеленського, це людина з команди Коломойського. У них дружба тягнеться з міста Дніпро, коли Хомчак очолював 6 армійський корпус, штаб якого дислокувався у Дніпропетровську. З тих ще часів. І це теж підстава для припущення щодо звільнення", - сказав експерт.

На кого саме Президент може замінити Хомчака Жданов прогнозувати не став.

"Ким замінять - не знаю, і не хочу робити припущень. Але думаю, що замінить. Поступово, бачте ж, вищий ешелон замінив - міністра оборони, начальника розвідки, зараз командувача сил спецоперацій змінив. Думаю, що дійде і до Хомчака черга", - додав експерт.

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При цьому, він переконаний, що рішення президента про зміну Хомчака буде підтримано і військовими, і громадськістю.

"Таке рішення підтримають в армії, військові і громадські. Тому що генерал Хомчак фігура неоднозначна. Річ у тому, що він і Муженко - це два генерали, які командували військами під час виходу з Іловайська. І генерал Хомчак останній спілкувався з російськими генералами, які очолювали угруповання російських військ, яке оточило наші війська під Іловайськом. Він знав, що Москва не дала згоди на висування і все-таки віддав наказ на початок руху колон. Коли його призначали, до речі, була велика хвиля спротиву, і люди говорили, що він має дати публічні свідчення або пояснення за свою поведінку в Іловайську. Спочатку він погоджувався і навіть казав що готовий іти до суду і там відстоювати свою версію подій, які там відбулися. А потім все це спустили на гальма. І тому, думаю, що у суспільства навряд чи буде хвиля спротиву щодо звільнення Хомчака", - пояснив Жданов.

Він також зазначив, що в ситуації з Іловайськом й досі немає відповідей на більшість запитань, а тому депутати мали б відновити роботу ТСК з цього приводу і довести розпочате до логічного завершення.

Як писав УНН, за даними розвідників з лінії фронту, армія зараз не може повноцінно контролювати ситуацію на фронті.

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