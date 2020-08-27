Эксперты заговорили о ротации Хомчака: "это человек не из команды Президента"

"Я делал такое предположение. Ситуация была очень напряженной, когда устанавливалось всеобъемлющее прекращение огня. И на сколько я знаю там было условие: или Хомчак способен выполнить приказ, или должен уйти с должности. Это первый нюанс.

Второй, Хомчак это - не человек из команды Зеленского, это человек из команды Коломойского. У них дружба тянется из города Днепр, когда Хомчак возглавлял 6 армейский корпус, штаб которого дислоцировался в Днепропетровске. С тех еще времен. И это тоже основание для предположения об увольнении", - сказал эксперт.

На кого именно Президент может заменить Хомчака Жданов прогнозировать не стал.

"Кем заменят - не знаю, и не хочу делать предположений. Но думаю, что заменит. Постепенно, видите же, высший эшелон заменил - министра обороны, начальника разведки, сейчас командующего сил спецопераций сменил. Думаю, что дойдет и до Хомчака очередь", - добавил эксперт.

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При этом он убежден, что решение Президента о смене Хомчака будет поддержано и военными, и общественностью.

"Такое решение поддержат в армии, военные и общественные. Потому что генерал Хомчак фигура неоднозначная. Дело в том, что он и Муженко - это два генерала, которые командовали войсками во время выхода из Иловайска. И генерал Хомчак последний общался с российскими генералами, которые возглавляли группировку российских войск, которая окружила наши войска под Иловайском. Он знал, что Москва не дала согласия на выдвижение и все-таки отдал приказ на начало движения колонн. Когда его назначали, кстати, была большая волна сопротивления, и люди говорили, что он должен дать публичные показания или объяснения за свое поведение в Иловайске. Сначала он соглашался и даже говорил, что готов идти в суд и там отстаивать свою версию событий, которые там произошли. А потом все это спустили на тормоза. И поэтому, думаю, что у общества вряд ли волна сопротивления относительно увольнения Хомчака", - пояснил Жданов.

Он также отметил, что в ситуации с Иловайском до сих пор нет ответов на большинство вопросов, а потому депутаты должны возобновить работу ВСК по этому поводу и довести начатое до логического завершения.

Как писал УНН, по данным разведчиков с линии фронта, армия сейчас не может полноценно контролировать ситуацию на фронте.