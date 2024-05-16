Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы
Киев • УНН
GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" представили эксклюзивную вышиванку - символ культурной брони и силы ко Дню вышиванки. Проект является проявлением глубокого уважения и благодарности украинским женщинам, которые сегодня защищают не только украинские территории, но и нашу культуру.
Руна 25 лет - Главная сержантка командир отделения зенитного-артиллерийского взвода. Фотограф: Михаил Палинчак
GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" представили эксклюзивную вышиванку - символ культурной брони и силы ко Дню вышиванки. Проект является проявлением глубокого уважения и благодарности украинским женщинам, которые сегодня защищают не только украинские территории, но и нашу культуру.
Киев. Украина. Ко Дню вышиванки бренд GAPTUVALNYA совместно с общественной организацией "Землячки" создали эксклюзивную вышиванку с символом ОО "Землячки", демонстрирующую женскую силу: берегиню, дерево жизни, и единение женщин в одну семью.
Символ ОО "Землячки"
Вышиванка трансформируется из элемента национального костюма в мощный символ сопротивления и героизма украинских женщин-военных. В рамках проекта защитницы в вышиванках до и после выполнения боевых задач в Донецкой области. На фотографиях демонстрируется значение национальной символики, украинских ценностей, и истории, передаваемой от поколения к поколению.
Тора 24 года, медик кейс-эвака в "Госпитальеры". Фотограф: Михаил Палинчак
Ксения Драганюк, соучредитель ОО "Землячки":
"Вышиванка - это наш код нации, символ идентичности украинского народа, а героини проекта - это защитницы, которые прямо сейчас борются за будущее для нашей страны и культуры. Вышиванка имеет три основных элемента: друг за друга семья, символ современной хранительницы и дерево жизни и является символом женского единения в борьбе за свободное настоящее и будущее".
Наталья Гергелюк, основательница бренда GAPTUVALNYA
"Каждая вышиванка, которую мы создаем в коллаборации с ОО "Землячки", вбирает в себя не только эстетику, но и глубокий символизм нашей общей борьбы за нашу культуру, нацию, за сохранение культурного наследия и формирование нового. Эти вышиванки являются воплощением женской силы и отваги, ежедневно проявляется защитницами. Через каждый стежок и символ мы передаем уважение и поддержку женщинам, которые стоят на защите нашей земли".
"Вільна пташка" 26 лет. Оператор взвода беспилотных авиационных комплексов. Фотограф: Михаил Палинчак
Приобщиться к поддержке женщин на передовых позициях может каждый желающий, ведь 100% от продаж вышиванки будут переданы ОО "Землячки" на пошив женской тактической формы для украинских защитниц.
Приобрести вышиванку можно на сайте
Об ОО "Землячки"
ОО "Землячки" обеспечивает женщин в Силах обороны Украины - женской военной формой (которую шьют самостоятельно), бронезащитой, амуницией, оказывает психологическую поддержку и реабилитацию для действующих защитниц и ветеранок. Рассказывает о женщинах на фронте, поддерживая и популяризируя культуру женщина-военная в Украине и мире. ОО "Землячки" получили награду "Золотое сердце" от президента Владимира Александровича Зеленского за весомый вклад в победу Украины и награду от Министерства обороны Украины.
Социальные сети: Instagram Землячки
О бренде GAPTUVALNYA
Рожденный в Ивано-Франковске бренд вышитой одежды "Гаптувальня" воспевает самобытность аутентичной украинской вышивки. Созданные много поколений назад традиционные узоры имеют в себе гораздо больше, чем чисто эстетическую составляющую - это манифест любви к украинским традициям и ценностям. Именно сейчас эта энергия нужна украинцам, как никогда: связь с предками и осознание собственной идентичности способны придавать уверенности в будущем, дарить надежду и веру.
"Гаптувальня" делает акцент на уместности традиционной вышитой рубашки по любому случаю. Сочетая современные силуэты и вышивку, бренд демонстрирует, что народная культура существует вне времени - она развивается на наших глазах и трансформируется вместе с обществом.
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