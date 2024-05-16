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Ексклюзивна благодійна вишиванка від GAPTUVALNYA та ГО "Землячки" - культурна броня та символ сили

Ексклюзивна благодійна вишиванка від GAPTUVALNYA та ГО "Землячки" - культурна броня та символ сили

Київ • УНН

 • 56641 перегляди

GAPTUVALNYA та ГО “Землячки” представили ексклюзивну вишиванку - символ культурної броні та сили до Дня вишиванки. Проєкт є виявом глибокої поваги та вдячності українським жінкам, які сьогодні захищають не лише українські території, а й нашу культуру.

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Руна 25 років – Головна сержантка командирка відділення зенітного-артилерійського взводу. Фотограф: Михайло Палінчак

GAPTUVALNYA та ГО "Землячки" представили ексклюзивну вишиванку - символ культурної броні та сили до Дня вишиванки. Проєкт є виявом глибокої поваги та вдячності українським жінкам, які сьогодні захищають не лише українські території, а й нашу культуру.

Київ. Україна. До Дня вишиванки, бренд GAPTUVALNYA спільно з громадською організацією "Землячки" створили ексклюзивну вишиванку з символом ГО "Землячки", що демонструє жіночу силу: берегиню, дерево життя, та єднання жінок в одну родину.

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Символ ГО "Землячки"

Вишиванка трансформується з елемента національного костюма в потужний символ опору та героїзму українських жінок-військових. У межах проєкту захисниці у вишиванках до та після виконання бойових завдань на Донеччині. На фотографіях демонструється значення національної символіки, українських цінностей, та історії, переданої від покоління до покоління.

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Тора 24 роки, медикиня кейс-еваку в "Госпітальєри". Фотограф: Михайло Палінчак

Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки":

"Вишиванка - це наш код нації, символ ідентичності українського народу, а героїні проєкту - це захисниці, які просто зараз виборюють майбутнє для нашої країни і культури. Вишиванка має три основні елементи: один за одного родина, символ сучасної берегині та дерево життя і є символом жіночого єднання в боротьбі за вільне теперішнє та майбутнє".

Наталія Гергелюк, засновниця бренду GAPTUVALNYA

"Кожна вишиванка, яку ми створюємо в колаборації з ГО "Землячки", вбирає в себе не лише естетику, а й глибокий символізм нашої спільної боротьби за нашу культуру, націю, за збереження культурної спадщини та формування нової. Ці вишиванки є втіленням жіночої сили та відваги, що щодня проявляється захисницями. Через кожен стібок і символ ми передаємо повагу та підтримку жінкам, які стоять на захисті нашої землі".

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Вільна Птаха 26 років. Операторка взводу безпілотних авіаційних комплексів. Фотограф: Михайло Палінчак

Долучитися до підтримки жінок на передових позиціях може кожен охочий, адже 100% від продажів вишиванки будуть передані ГО "Землячки" на пошиття жіночої тактичної форми для українських захисниць.

Придбати вишиванку можна на сайті

Про ГО "Землячки"

ГО "Землячки" забезпечує жінок в Силах оборони України - жіночою військовою формою (яку шиють самостійно), бронезахистом, амуніцією, надає психологічну підтримку та реабілітацію для діючих захисниць і ветеранок. Розповідає про жінок на фронті, підтримуючи та популяризуючи культуру жінка-військова в Україні та світі. ГО "Землячки" здобули нагороду "Золоте серце" від президента Володимира Олександровича Зеленського за вагомий внесок у перемогу України та відзнаку від Міністерства оборони України.

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Про бренд GAPTUVALNYA

Народжений в Івано-Франківську бренд вишитого одягу Ґаптувальня оспівує самобутність аутентичної української вишивки. Створені багато поколінь тому традиційні візерунки мають в собі набагато більше, ніж суто естетичну складову – це маніфест любові до українських традицій та цінностей. Саме зараз ця енергія потрібна українцям, як ніколи: зв’язок з предками та усвідомлення власної ідентичності здатні надавати впевненості у майбутньому, дарувати надію та віру.

Ґаптувальня робить акцент на доречності традиційної вишитої сорочки за будь-якої нагоди. Поєднуючи сучасні силуети і вишивку, бренд демонструє, що народна культура існує поза часом – вона розвивається на наших очах і трансформується разом із суспільством.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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