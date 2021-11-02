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Экс-директору одного из одесских КП суд назначил залог

Киев • УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. 1 ноября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения бывшему директору одного из коммунальных предприятий Одессы в виде залога в размере 187 941 гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Экс-директору одного из одесских КП суд назначил залог

Детали

Срок действия обязанностей — до 5 декабря 2021 года. Бывший работник мэрии подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Контекст

Напомним, правоохранители подозревают 16 человек, среди которых чиновники мэрии, бизнесмены и бывшие работники правоохранительных органов в незаконном отчуждении городской земли, что якобы нанесло ущерб громаде в размере 689 млн грн.

Ранее суд назначил мэру Геннадию Труханову залог в 30 млн грн, бывшему заместителю городского головы Одессы Петру Рябоконю — 3,8 млн грн, директору юридического департамента Инне Поповской — 26 млн грн, экс-главе комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю — 8 миллионов, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко — 2 млн грн, бывшему заместителю директора департамента коммунальной собственности Владимиру Радионову — 1,5 млн грн. Самый большой залог в этом деле назначен совладельцу строительной компании “Будова” Дмитрию Димарскому — 59 млн грн.

Сам Труханов обвинения опровергает, преследование НАБУ называет местью Михаила Саакашвили и его друга, бизнесмена-сирийца Аннана Кивану, которому мэр Одессы не дает застраивать город “ужасными домами”.

Возможную причастность Кивана к преследованию Труханова косвенно подтверждает бывший прокурор Одесской области Олег Жученко. В суде он заявил, что Киван предлагал ему 1 млн долларов за подписание подозрения мэру Одессы. После отказа от взятки Дивана прокурор Жученко так же стал фигурантом дела НАБУ.

Ранее УНН сообщал, что доказательная база НАБУ в так называемом “земельном” деле Труханова — под большим вопросом. Дело в том, что судебную экспертизу об ущербе в 689 млн грн делала частная фирма, которая не имеет права делать оценку земли и имущества.

Добавим, что дело против Труханова может быть выгодно Кивану еще и потому, что оно задевает прямых конкурентов бизнесмена-сирийца — строительную компанию “Будова”.

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