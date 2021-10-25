Мільйон доларів за підозру Трухановому і великі "надії" на НАБУ: чому сирійця Кивана вважають "бенефіціаром" справи проти мера Одеси

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"Після представлення одна з високопоставлених осіб нашої держави в червні 2016 році запросила мене на зустріч в місті Одеса. Призначена зустріч була в ресторані Kadorr на Французькому бульварі. Я прийшов на цю зустріч, це був обідній чай. Там мене чекав ще один чоловік - Аднан Киван. Він є спонсором Михайла Саакашвілі. Відразу сказавши, що я кращий прокурор у світі, і він молився, щоб такий прокурор був у Одесі, він запропонували мені, як прокурору, підписати підозру Геннадію Труханову і за це обіцяв 1 млн доларів", - розповів в суді експрокурор Одеської області Олег Жученко.

Примітно, що після відмови від хабара за підписання підозри Труханову експрокурор Жученко став фігурувати в справі НАБУ як член "злочинного угруповання" мера Одеси.

Причому, саме на НАБУ і покладав свої надії Аднан иіван, про що сам повідомив в недавньому інтерв'ю.

"Всі ці чиновники, які займалися і займаються саботажем економіки - ними будуть займатися українські силові структури, по справжньому. Великі надії на НАБУ", - заявив Киван в інтерв'ю напередодні оголошення підозри Труханову детективами НАБУ.

Відзначимо, що протягом майже годинного інтерв'ю Киван часто вживає фразу "був би я мером міста ...". При цьому він одразу ж поправляє себе, що ніби як і не хоче ним бути, але далі знову її повторює.

Чи планує Аднан Киван зайняти місце Труханова, використовуючи нинішній стан мера Одеси - покаже час.

Сам Труханов, нагадаємо, теж не приховує свій конфлікт з Киваном, який, за його словами, будує жахливі будинку в Одесі, а також Михайлом Саакашвілі, який з одного боку близький з Киваном, а з іншого боку - НАБУ, де першим заступником директора працює його земляк і соратник Гізо Углава.

У своєму інтерв'ю Киван каже, що у нього намічаються в Одесі глобальні проекти, реалізації яких, схоже, і став заважати Труханов.

Сам же Kadorr Group не відрізняється зразковою репутацією - будівництва Кивана часто називають незаконними і скандальними. Наприклад, недавно Державіаслужба вимагала від Kadorr Group знести незаконне будівництво за адресою: м.Одеса, вул. Літературна, 8, яке вважає небезпечним для авіасполучення. Там зараз знаходиться ЖК "35 Перлина".

Будівельний бізнес для Кивана - один з основних в Одесі. Саме тому його можуть називати "замовником" кримінальної справи НАБУ, яка розслідується проти мера Одеси Геннадія Труханова, а також прямих конкурентів Кивана - будівельної компанії "Будова".