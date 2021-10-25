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Миллион долларов за подозрение Труханову и большие “надежды” на НАБУ: почему сирийца Кивана считают “бенефициаром” дела против мэра Одессы

Киев • УНН

 • 29006 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Одесский бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван не скрывает своей ненависти к мэру Одессы Геннадию Труханову и членам его команды. Как выяснилось, он даже предлагал миллион долларов прокуратуре за то, чтобы прокуроры выписали Труханову подозрение, сообщает УНН.

Миллион долларов за подозрение Труханову и большие “надежды” на НАБУ: почему сирийца Кивана считают “бенефициаром” дела против мэра Одессы

Детали

“После представления одно из высокопоставленных лиц нашего государства в июне 2016 году пригласило меня на встречу в городе Одесса. Назначена встреча была в ресторане Kadorr на Французском бульваре. Я пришел на эту встречу, это был обеденный чай. Там меня ждал ещё один человек — Аднан Киван. Он является спонсором Михаила Саакашвили. Сразу сказав, что я лучший прокурор в мире, и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе, он предложили мне, как прокурору, подписать подозрение Геннадию Труханову и за это обещал 1 млн долларов”, — рассказал в суде экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

Примечательно, что после отказа от взятки за подписание подозрения Труханову экс-прокурор Жученко стал фигурировать в деле НАБУ как член “преступной группировки” мэра Одессы.

Причём, именно на НАБУ и возлагал свои надежды Аднан Киван, о чем сам сообщил в недавнем интервью.

“Все эти чиновники, которые занимались и занимаются саботажем экономики — ими будут заниматься украинские силовые структуры, по настоящему. Большие надежды на НАБУ”, — заявил Киван в интервью накануне оглашения подозрения Труханову детективами НАБУ. 

Отметим, что на протяжении почти часового интервью Киван часто употребляет фразу “был бы я мэром города...”. При этом он тут же поправляет себя, что вроде как и не хочет им быть, но дальше снова ее повторяет.

Намерен ли Аднан Киван занять место Труханова, используя нынешнее положение мэра Одессы — покажет время.

Сам Труханов, напомним, тоже не скрывает свой конфликт с Киваном, который, по его словам, строит ужасные дома в Одессе, а также Михаилом Саакашвили, который с одной стороны близок с Киваном, а с другой стороны - НАБУ, где первым заместителем директора работает его земляк и соратник Гизо Углава.

В своём интервью Киван говорит, что у него намечаются в Одессе глобальные проекты, реализации которых, похоже, и стал мешать Труханов.

Сам же Kadorr Group не отличается образцовой репутацией — стройки Кивана часто называют незаконными и скандальными. Например, недавно Госавиаслужба требовала от Kadorr Group снести незаконное строительство по адресу: г.Одесса, ул. Литературная, 8, которое считает опасным для авиасообщения. Там сейчас находится ЖК “35 Перлина”.

Строительный бизнес для Кивана — один из основных в Одессе. Именно поэтому его могут называть “заказчиком” уголовного дела НАБУ, которое расследуется против мэра Одессы Геннадия Труханова, а также прямых конкурентов Кивана — строительной компании “Будова”.

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