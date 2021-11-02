Ексдиректору одного з одеських КП суд призначив заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. 1 листопада Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав запобіжний захід колишньому директору одного з комунальних підприємств Одеси у вигляді застави у розмірі 187 941 гривень, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Деталі
Термін дії обов’язків — до 5 грудня 2021 року. Колишній працівник мерії підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 Ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Контекст
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють 16 осіб, серед яких чиновники мерії, бізнесмени та колишні працівники правоохоронних органів у незаконному відчуженні міської землі, що нібито завдало збитків громаді у розмірі 689 млн грн.
Раніше суд призначив мера Геннадію Труханову заставу в 30 млн грн, колишньому заступнику міського голови Одеси Петру Рябоконю — 3,8 млн грн, директору юридичного департаменту Інні Поповській — 26 млн грн, ексголові комісії з комунальної власності Василю Шкрябаю — 8 мільйонів, експрокурору Одеської області Олегу Жученко — 2 млн грн, колишньому заступнику директора департаменту комунальної власності Володимиру Радіонову — 1,5 млн грн. Найбільшу заставу в цій справі призначено співвласнику будівельної компанії “Будова” Дмитру Димарському — 59 млн грн.
Сам Труханов звинувачення спростовує, переслідування НАБУ називає помстою Михайла Саакашвілі і його друга, бізнесмена-сирійця Аннана Ківану, якому мер Одеси не дає забудовувати місто “жахливими будинками”.
Можливу причетність Ківана до переслідування Труханова побічно підтверджує колишній прокурор Одеської області Олег Жученко. У суді він заявив, що Ківан пропонував йому 1 млн доларів за підписання підозри меру Одеси. Після відмови від хабара прокурор Жученко так само став фігурантом справи НАБУ.
Раніше УНН повідомляв, що доказова база НАБУ у так званій “земельній” справі Труханова — під великим питанням. Справа в тому, що судову експертизу Про збиток у 689 млн грн робила приватна фірма, яка не має права робити оцінку землі та майна.
Додамо, що справа проти Труханова може бути вигідна Ківану ще й тому, що вона зачіпає прямих конкурентів бізнесмена-сирійця — будівельну компанію “Будова”.