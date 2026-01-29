Экс-правоохранитель, сбивший двух сестер на Полтавщине, предстанет перед судом

$42.770.19
13:51 • 2736 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 6404 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 8796 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 13846 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 13577 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 12085 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 15288 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 25833 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11456 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13810 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 23592 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 22718 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 25479 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 25888 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 21398 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 60577 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 89305 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 112472 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 91212 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 110436 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Марк Карни
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Китай
Донецкая область
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 22733 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 49172 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 46819 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 53107 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 55455 просмотра
Экс-правоохранитель, сбивший двух сестер на Полтавщине, предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 188 просмотра

На Полтавщине в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. От наезда погибли две 17-летние сестры, шедшие по обочине в Карловке.

Экс-правоохранитель, сбивший двух сестер на Полтавщине, предстанет перед судом

На Полтавщине в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Карловке: от наезда погибли две 17-летние сестры, шедшие по обочине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении уже бывшего сотрудника полиции

- говорится в сообщении.

Вечером 30 ноября 2025 года в г. Карловка он, управляя собственным Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине. От полученных травм обе девушки погибли на месте.

Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,7 промилле) и двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населенного пункта.

Сейчас экс-правоохранитель уволен с работы и находится под стражей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.

Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении01.12.25, 17:58 • 9744 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Полтавская область