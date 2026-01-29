Экс-правоохранитель, сбивший двух сестер на Полтавщине, предстанет перед судом

На Полтавщине в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Карловке: от наезда погибли две 17-летние сестры, шедшие по обочине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении уже бывшего сотрудника полиции - говорится в сообщении.

Вечером 30 ноября 2025 года в г. Карловка он, управляя собственным Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине. От полученных травм обе девушки погибли на месте.

Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,7 промилле) и двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населенного пункта.

Сейчас экс-правоохранитель уволен с работы и находится под стражей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.

Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении