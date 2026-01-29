Експравоохоронець, який збив двох сестер на Полтавщині, постане перед судом

На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Карлівці: від наїзду загинули дві 17-річні сестри, які йшли узбіччям. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника поліції - йдеться у повідомленні.

Увечері 30 листопада 2025 року в м. Карлівка він, керуючи власним Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.

Слідством встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,7 проміле) та рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Наразі експравоохоронець звільнений із роботи та перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 4 ст. 286-1 КК України.

Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру