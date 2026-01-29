Експравоохоронець, який збив двох сестер на Полтавщині, постане перед судом

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 2612 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 6132 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 8532 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 13683 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 13428 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11998 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 15214 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25769 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11434 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13792 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 23373 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 22486 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 25249 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 25643 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 21110 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 60428 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 89153 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 112332 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 91078 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 110299 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марк Карні
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 22645 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 49110 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 46762 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 53053 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 55407 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Financial Times

Експравоохоронець, який збив двох сестер на Полтавщині, постане перед судом

Київ • УНН

 • 122 перегляди

На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Від наїзду загинули дві 17-річні сестри, що йшли узбіччям у Карлівці.

Експравоохоронець, який збив двох сестер на Полтавщині, постане перед судом

На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Карлівці: від наїзду загинули дві 17-річні сестри, які йшли узбіччям. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника поліції

- йдеться у повідомленні.

Увечері 30 листопада 2025 року в м. Карлівка він, керуючи власним Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.

Слідством встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,7 проміле) та рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Наразі експравоохоронець звільнений із роботи та перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 4 ст. 286-1 КК України.

Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру01.12.25, 17:58 • 9744 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Полтавська область