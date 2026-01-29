Експравоохоронець, який збив двох сестер на Полтавщині, постане перед судом
Київ • УНН
На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП у Карлівці: від наїзду загинули дві 17-річні сестри, які йшли узбіччям. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника поліції
Увечері 30 листопада 2025 року в м. Карлівка він, керуючи власним Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.
Слідством встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,7 проміле) та рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.
Наразі експравоохоронець звільнений із роботи та перебуває під вартою. Йому інкримінують ч. 4 ст. 286-1 КК України.
