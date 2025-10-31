$42.080.01
Актуальное
Отопление
Техника
Вашингтон Пост
Крылатая ракета Storm Shadow
R-360 Нептун

Экс-начальнику одесского ТЦК Борисову избрали меру пресечения по делу о самовольном оставлении части

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского ОТЦК Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части. Ему назначили залог в более чем 20 млн гривен.

Экс-начальнику одесского ТЦК Борисову избрали меру пресечения по делу о самовольном оставлении части

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского ОТЦК Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части, назначив залог в более чем 20 млн гривен, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в Офисе генпрокурора, экс-начальнику Одесского ТЦК назначили залог в размере 20 млн 136 тыс. 200 гривен.

Напомним

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен. Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.

Борисов является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Прокуратура завершила расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК и СП. Его обвиняют в подделке документов и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины.

Павел Башинский

Криминал и ЧПФинансы
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Украина
Одесса