Экс-начальнику одесского ТЦК Борисову избрали меру пресечения по делу о самовольном оставлении части

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского ОТЦК Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части, назначив залог в более чем 20 млн гривен, передает УНН.
Подробности
Как сообщили в Офисе генпрокурора, экс-начальнику Одесского ТЦК назначили залог в размере 20 млн 136 тыс. 200 гривен.
Напомним
В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн гривен. Решение о размере залога было обжаловано в апелляционном суде, поскольку у следователей Бюро существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и сбежать.
Борисов является фигурантом дела ГБР по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период) и 366 (служебный подлог) УК Украины.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.
Прокуратура завершила расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК и СП. Его обвиняют в подделке документов и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины.