Ексначальнику одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід у справі про СЗЧ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:17 • 6792 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 14489 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 16183 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 21607 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 25355 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 39256 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 19698 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36541 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17162 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20472 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Були зовсім інші формулювання і оцінки": речник путіна прокоментував скасування зустрічі з Трампом в Угорщині31 жовтня, 10:29 • 5358 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 37685 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 21439 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25565 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 9370 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25662 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 39256 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка

Ексклюзив

31 жовтня, 10:56 • 36541 перегляди
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36541 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 37754 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 45763 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Геннадій Труханов
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25662 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 21501 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 32851 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 65188 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 69092 перегляди
Техніка
Опалення
The Washington Post
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)

Ексначальнику одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід у справі про СЗЧ

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського ОТЦК Євгену Борисову у справі про самовільне залишення частини. Йому призначили заставу у понад 20 млн гривень.

Ексначальнику одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід у справі про СЗЧ

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського ОТЦК Євгену Борисову у справі про самовільне залишення частини, призначивши заставу у понад 20 млн гривень, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ексначальнику Одеського ТЦК призначили заставу у розмірі 20 млн 136 тис. 200 гривень.

Нагадаємо

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

Борисов є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП. Його обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.

Павло Башинський

Кримінал та НПФінанси
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Україна
Одеса