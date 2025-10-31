Ексначальнику одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід у справі про СЗЧ
Київ • УНН
Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського ОТЦК Євгену Борисову у справі про самовільне залишення частини. Йому призначили заставу у понад 20 млн гривень.
Деталі
Як повідомили в Офісі генпрокурора, ексначальнику Одеського ТЦК призначили заставу у розмірі 20 млн 136 тис. 200 гривень.
Нагадаємо
У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн гривень. Рішення щодо розміру застави було оскаржене в апеляційному суді, оскільки у слідчих Бюро існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.
Борисов є фігурантом справи ДБР за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та 366 (службове підроблення) КК України.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Прокуратура завершила розслідування щодо колишнього керівника Одеського ТЦК та СП. Його обвинувачують у підробці документів та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.