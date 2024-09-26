Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН
Киев • УНН
Бывшие министры 11 стран Латинской Америки призывают отстранить рф от участия в Генассамблее ООН из-за войны в Украине. Они ссылаются на прецедент с ЮАР в 1974 году из-за политики апартеида.
Бывшие министры 11 стран Латинской Америки предложили отстранить рф от участия в Генеральной Ассамблее ООН до завершения войны против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Детали
В обращении экс-чиновников говорится о "систематических убийствах и преследованиях мирных жителей Украины", которые они охарактеризовали как "ужасное нарушение Устава ООН членом Совета Безопасности".
Для реализации этого шага предлагается воспользоваться прецедентом, когда в 1974 году Южно-Африканскую Республику отстранили от участия в работе Генассамблеи из-за политики апартеида.
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