Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Бывшие министры 11 стран Латинской Америки предложили отстранить рф от участия в Генеральной Ассамблее ООН до завершения войны против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

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В обращении экс-чиновников говорится о "систематических убийствах и преследованиях мирных жителей Украины", которые они охарактеризовали как "ужасное нарушение Устава ООН членом Совета Безопасности".

Для реализации этого шага предлагается воспользоваться прецедентом, когда в 1974 году Южно-Африканскую Республику отстранили от участия в работе Генассамблеи из-за политики апартеида.

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