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Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Экс-министры Латинской Америки предлагают устранить рф с Генассамблеи ООН

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 02:48  •  6047 просмотра

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Бывшие министры 11 стран Латинской Америки призывают отстранить рф от участия в Генассамблее ООН из-за войны в Украине. Они ссылаются на прецедент с ЮАР в 1974 году из-за политики апартеида.

Бывшие министры 11 стран Латинской Америки предложили отстранить рф от участия в Генеральной Ассамблее ООН до завершения войны против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

В обращении экс-чиновников говорится о "систематических убийствах и преследованиях мирных жителей Украины", которые они охарактеризовали как "ужасное нарушение Устава ООН членом Совета Безопасности".

Для реализации этого шага предлагается воспользоваться прецедентом, когда в 1974 году Южно-Африканскую Республику отстранили от участия в работе Генассамблеи из-за политики апартеида.

россию исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья - Лубинец25 сентября 2024, 17:16 • 17694 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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