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Екс-міністри Латинської Америки пропонують усунути рф з Генасамблеї ООН

Екс-міністри Латинської Америки пропонують усунути рф з Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 73503 перегляди

Колишні міністри 11 країн Латинської Америки закликають усунути рф від участі в Генасамблеї ООН через війну в Україні. Вони посилаються на прецедент з ПАР у 1974 році через політику апартеїду.

Колишні міністри 11 країн Латинської Америки запропонували усунути рф від участі в Генеральній Асамблеї ООН до завершення війни проти України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

У зверненні ексчиновників йдеться про "систематичні вбивства і переслідування мирних жителів України", які вони охарактеризували як "жахливе порушення Статуту ООН членом Ради Безпеки".

Для реалізації цього кроку пропонується скористатися прецедентом, коли у 1974 році Південно-Африканську Республіку відсторонили від участі в роботі Генасамблеї через політику апартеїду.

росію виключили з Асоціації омбудсменів Середземномор'я - Лубінець 25.09.24, 20:16 • 21398 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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