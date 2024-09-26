Екс-міністри Латинської Америки пропонують усунути рф з Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Колишні міністри 11 країн Латинської Америки закликають усунути рф від участі в Генасамблеї ООН через війну в Україні. Вони посилаються на прецедент з ПАР у 1974 році через політику апартеїду.
Колишні міністри 11 країн Латинської Америки запропонували усунути рф від участі в Генеральній Асамблеї ООН до завершення війни проти України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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У зверненні ексчиновників йдеться про "систематичні вбивства і переслідування мирних жителів України", які вони охарактеризували як "жахливе порушення Статуту ООН членом Ради Безпеки".
Для реалізації цього кроку пропонується скористатися прецедентом, коли у 1974 році Південно-Африканську Республіку відсторонили від участі в роботі Генасамблеї через політику апартеїду.
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