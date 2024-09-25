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росію виключили з Асоціації омбудсменів Середземномор'я - Лубінець

росію виключили з Асоціації омбудсменів Середземномор'я - Лубінець

Київ • УНН

 • 21398 перегляди

Генеральна Асамблея Асоціації омбудсменів Середземномор'я виключила російського омбудсмана зі свого складу. Це вже третя організація омбудсменів, яка виключила Росію, після Міжнародного інституту омбудсменів та Європейської мережі національних захисних інституцій.

Сьогодні, 25 вересня, на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу. Це вже третя організація омбудсманів, яка виключила росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій

- повідомив Лубінець.

Він додав, що поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення рф, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє.

Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду. Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені

- додав Лубінець.

Нагадаємо

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця раніше наголошував, що росію слід позбавити постійного місця в Раді Безпеки ООН через її схильність до скоєння жахливих злочинів під час головування та незаконну окупацію місця, яке належало Радянському Союзу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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