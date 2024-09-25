росію виключили з Асоціації омбудсменів Середземномор'я - Лубінець

Сьогодні, 25 вересня, на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Сьогодні на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу. Це вже третя організація омбудсманів, яка виключила росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій