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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россию исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья - Лубинец

россию исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья - Лубинец

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 17:16  •  6984 просмотра

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Генеральная Ассамблея Ассоциации омбудсменов Средиземноморья исключила российского омбудсмена из своего состава. Это уже третья организация омбудсменов, которая исключила Россию, после Международного института омбудсменов и Европейской сети национальных защитных институтов.

Сегодня, 25 сентября, на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья приняли решение об исключении российского омбудсмена из своего состава. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Сегодня на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья приняли решение об исключении российского омбудсмена из своего состава. Это уже третья организация омбудсманов, которая исключила Россию: первым это сделал Международный институт омбудсменов в августе 2022 года, а в апреле 2023 года - Европейская сеть национальных защитных институтов

- сообщил Лубинец.

Он добавил, что пока в Совете Безопасности ООН боятся даже начать процедуру исключения РФ, дружная семья омбудсманов уверенно действует.

Если международные организации будут брать пример, то представители россии будут изолированы и не смогут распространять свою пропаганду. Страна-террорист не должна иметь право голоса на мировой арене

- добавил Лубинец.

Напомним,

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ранее отмечал, что Россию следует лишить постоянного места в Совете Безопасности ООН из-за ее склонности к совершению ужасных преступлений во время председательства и незаконной оккупации места, которое принадлежало Советскому Союзу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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