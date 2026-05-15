Экс-депутат из Винницкой области скрыл активы на 67 млн грн и пытался сбежать в Польшу
Киев • УНН
Экс-депутата из Винницкой области подозревают в сокрытии активов на 67 млн грн. Его задержали на границе при попытке сбежать в Польшу во время обысков.
Бывшему депутату из Винницкой области сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По данным следствия, он скрыл активы на десятки миллионов гривен, а во время обысков пытался выехать в Польшу, однако был задержан вблизи государственной границы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 8 мая 2026 года бывшему депутату из Винницкой области сообщено о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении
По данным следствия, в декларациях за 2022–2023 годы он не указал имущество на более чем 31,8 млн грн. Среди незадекларированного — 68 земельных участков, 4 жилых дома, 29 транспортных средств, комплексы АЗС и здание свинокомплекса.
Отдельно правоохранители проверили законность приобретения активов в 2022 году. По версии следствия, за этот период экс-чиновник приобрел имущества почти на 42 млн грн — в частности, 47 земельных участков, жилой дом и три автомобиля бизнес-класса.
В то же время его официальные доходы и сбережения составляли около 5,3 млн грн. Таким образом, стоимость активов более чем на 36 млн грн превышает подтвержденные законные доходы.
В ходе исследования также установлено, что часть земельных участков могли оформлять на других лиц для сокрытия реального владельца и объема активов.
Когда правоохранители пришли с обысками, подозреваемый пытался выехать в Польшу, однако его задержали недалеко от государственной границы.
В рамках производства проведены десятки обысков по местам жительства депутата и связанных с ним лиц. Изъята финансовая документация, носители информации, черновые записи, документы по оформлению имущества, а также автомобиль Mercedes, который может быть связан с незаконным обогащением
Ему инкриминируют внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию и незаконное обогащение.
С нардепа от "Слуг народа" Литвиненко взыщут 7 млн гривен в пользу государства за элитные авто15.05.26, 14:19 • 728 просмотров