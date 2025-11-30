$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 11702 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 21373 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 18554 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 18832 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 18730 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15308 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15157 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14149 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14755 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15149 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 66955 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52615 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 60201 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 58717 просмотра
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW

Киев • УНН

 • 16 просмотра

российская экономика демонстрирует признаки падения: рф отдает приоритет "экономике военного времени". Увеличение НДС, вероятно, приведет к дальнейшему росту инфляции, одновременно уменьшая денежный поток в российской экономике и дальнейшую стагнацию.

Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW

Российская экономика продолжает демонстрировать признаки падения, поскольку РФ продолжает отдавать приоритет «экономике военного времени», а не стабильности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 27 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) – федерального налога, взимаемого с большинства российских товаров и услуг на внутреннем рынке, с 20 до 22 процентов, что, вероятно, уменьшит дефицит федерального бюджета.

Кремль борется с высокой инфляцией с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а министр финансов США Скотт Бессент 26 октября отметил, что уровень инфляции в России превышает 20 процентов, что резко контрастирует с официальной статистикой центрального банка России, которая утверждает, что годовой уровень инфляции в РФ составляет лишь 8,2 процента

- указывают аналитики.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5448 просмотров

Они также оценивают подписание Путиным закона о повышении минимальной зарплаты до 27 093 рублей в месяц (приблизительно 349 долларов США) с 1 января 2026 года.

Повышение минимальной зарплаты в России свидетельствует о том, что текущие антиинфляционные меры РФ стагнируют, а покупательная способность потребителей по всей России ослабляется, что вынуждает Россию повышать минимальную заработную плату, чтобы успевать за ростом цен на товары

- считают в ISW.

Там делают вывод, что увеличение НДС, вероятно, приведет к дальнейшему росту инфляции, одновременно уменьшая денежный поток в российской экономике и дальнейшую стагнацию экономического роста России.

Напомним

На днях центральный банк России сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка28.11.25, 15:35 • 3356 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина