российская экономика демонстрирует признаки падения: рф отдает приоритет "экономике военного времени". Увеличение НДС, вероятно, приведет к дальнейшему росту инфляции, одновременно уменьшая денежный поток в российской экономике и дальнейшую стагнацию.
Российская экономика продолжает демонстрировать признаки падения, поскольку РФ продолжает отдавать приоритет «экономике военного времени», а не стабильности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Отмечается, что 27 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) – федерального налога, взимаемого с большинства российских товаров и услуг на внутреннем рынке, с 20 до 22 процентов, что, вероятно, уменьшит дефицит федерального бюджета.
Кремль борется с высокой инфляцией с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а министр финансов США Скотт Бессент 26 октября отметил, что уровень инфляции в России превышает 20 процентов, что резко контрастирует с официальной статистикой центрального банка России, которая утверждает, что годовой уровень инфляции в РФ составляет лишь 8,2 процента
Они также оценивают подписание Путиным закона о повышении минимальной зарплаты до 27 093 рублей в месяц (приблизительно 349 долларов США) с 1 января 2026 года.
Повышение минимальной зарплаты в России свидетельствует о том, что текущие антиинфляционные меры РФ стагнируют, а покупательная способность потребителей по всей России ослабляется, что вынуждает Россию повышать минимальную заработную плату, чтобы успевать за ростом цен на товары
Там делают вывод, что увеличение НДС, вероятно, приведет к дальнейшему росту инфляции, одновременно уменьшая денежный поток в российской экономике и дальнейшую стагнацию экономического роста России.
На днях центральный банк России сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.
