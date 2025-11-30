Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW

Российская экономика продолжает демонстрировать признаки падения, поскольку РФ продолжает отдавать приоритет «экономике военного времени», а не стабильности. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что 27 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) – федерального налога, взимаемого с большинства российских товаров и услуг на внутреннем рынке, с 20 до 22 процентов, что, вероятно, уменьшит дефицит федерального бюджета.

Кремль борется с высокой инфляцией с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а министр финансов США Скотт Бессент 26 октября отметил, что уровень инфляции в России превышает 20 процентов, что резко контрастирует с официальной статистикой центрального банка России, которая утверждает, что годовой уровень инфляции в РФ составляет лишь 8,2 процента

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка

Они также оценивают подписание Путиным закона о повышении минимальной зарплаты до 27 093 рублей в месяц (приблизительно 349 долларов США) с 1 января 2026 года.

Повышение минимальной зарплаты в России свидетельствует о том, что текущие антиинфляционные меры РФ стагнируют, а покупательная способность потребителей по всей России ослабляется, что вынуждает Россию повышать минимальную заработную плату, чтобы успевать за ростом цен на товары