Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW

29 листопада, 18:27 • 11726 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 21418 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 18578 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 18848 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 18743 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15316 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15166 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14155 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14760 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15154 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Популярнi новини
"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення АльянсуPhoto29 листопада, 19:57 • 4654 перегляди
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинкиPhoto29 листопада, 20:20 • 5930 перегляди
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції29 листопада, 20:38 • 5416 перегляди
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф УкраїниPhoto29 листопада, 21:36 • 5350 перегляди
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів29 листопада, 21:59 • 4246 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 16925 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 66970 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 52624 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 60211 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 58725 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 16925 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 36361 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 54007 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 73578 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 105264 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW

Київ • УНН

 • 30 перегляди

російська економіка демонструє ознаки падіння: рф надає пріоритет "економіці воєнного часу". Збільшення ПДВ, ймовірно, призведе до подальшого зростання інфляції, одночасно зменшуючи грошовий потік у російській економіці та подальшу стагнацію.

Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW

Російська економіка продовжує демонструвати ознаки падіння, оскільки рф продовжує надавати пріоритет "економіці воєнного часу", а не стабільності. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 27 листопада російський диктатор володимир путін підписав закон про збільшення податку на додану вартість (ПДВ) - федерального податку, що стягується з більшості російських товарів і послуг на внутрішньому ринку, з 20 до 22 відсотків, що, ймовірно, зменшить дефіцит федерального бюджету.

кремль бореться з високою інфляцією з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, а міністр фінансів США Скотт Бессент 26 жовтня зазначив, що рівень інфляції в росії перевищує 20 відсотків, що різко контрастує з офіційною статистикою центрального банку росії, яка стверджує, що річний рівень інфляції в рф становить лише 8,2 відсотка

- вказують аналітики.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5448 переглядiв

Вони також оцінюють підписання путіним закону про підвищення мінімальної зарплати до 27 093 рублів на місяць (приблизно 349 доларів США) з 1 січня 2026 року.

Підвищення мінімальної зарплати в росії свідчить про те, що поточні антиінфляційні заходи рф стагнують, а купівельна спроможність споживачів по всій росії послаблюється, що змушує росію підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб встигати за зростанням цін на товари

- вважаують в ISW.

Там роблять висновок, що збільшення ПДВ, ймовірно, призведе до подальшого зростання інфляції, одночасно зменшуючи грошовий потік у російській економіці та подальшу стагнацію економічного зростання росії.

Нагадаємо

Днями центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.

Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка28.11.25, 15:35 • 3356 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна