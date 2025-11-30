Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW
Київ • УНН
російська економіка демонструє ознаки падіння: рф надає пріоритет "економіці воєнного часу". Збільшення ПДВ, ймовірно, призведе до подальшого зростання інфляції, одночасно зменшуючи грошовий потік у російській економіці та подальшу стагнацію.
Російська економіка продовжує демонструвати ознаки падіння, оскільки рф продовжує надавати пріоритет "економіці воєнного часу", а не стабільності. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що 27 листопада російський диктатор володимир путін підписав закон про збільшення податку на додану вартість (ПДВ) - федерального податку, що стягується з більшості російських товарів і послуг на внутрішньому ринку, з 20 до 22 відсотків, що, ймовірно, зменшить дефіцит федерального бюджету.
кремль бореться з високою інфляцією з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, а міністр фінансів США Скотт Бессент 26 жовтня зазначив, що рівень інфляції в росії перевищує 20 відсотків, що різко контрастує з офіційною статистикою центрального банку росії, яка стверджує, що річний рівень інфляції в рф становить лише 8,2 відсотка
Вони також оцінюють підписання путіним закону про підвищення мінімальної зарплати до 27 093 рублів на місяць (приблизно 349 доларів США) з 1 січня 2026 року.
Підвищення мінімальної зарплати в росії свідчить про те, що поточні антиінфляційні заходи рф стагнують, а купівельна спроможність споживачів по всій росії послаблюється, що змушує росію підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб встигати за зростанням цін на товари
Там роблять висновок, що збільшення ПДВ, ймовірно, призведе до подальшого зростання інфляції, одночасно зменшуючи грошовий потік у російській економіці та подальшу стагнацію економічного зростання росії.
Нагадаємо
Днями центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.
