Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW

Російська економіка продовжує демонструвати ознаки падіння, оскільки рф продовжує надавати пріоритет "економіці воєнного часу", а не стабільності. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що 27 листопада російський диктатор володимир путін підписав закон про збільшення податку на додану вартість (ПДВ) - федерального податку, що стягується з більшості російських товарів і послуг на внутрішньому ринку, з 20 до 22 відсотків, що, ймовірно, зменшить дефіцит федерального бюджету.

кремль бореться з високою інфляцією з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, а міністр фінансів США Скотт Бессент 26 жовтня зазначив, що рівень інфляції в росії перевищує 20 відсотків, що різко контрастує з офіційною статистикою центрального банку росії, яка стверджує, що річний рівень інфляції в рф становить лише 8,2 відсотка

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка

Вони також оцінюють підписання путіним закону про підвищення мінімальної зарплати до 27 093 рублів на місяць (приблизно 349 доларів США) з 1 січня 2026 року.

Підвищення мінімальної зарплати в росії свідчить про те, що поточні антиінфляційні заходи рф стагнують, а купівельна спроможність споживачів по всій росії послаблюється, що змушує росію підвищувати мінімальну заробітну плату, щоб встигати за зростанням цін на товари