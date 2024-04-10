Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии

На "мирной" конференции в Швейцарии в середине июня 2024 года планируется участие президента США Джо Байденае. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) - газета ссылается на "несколько надежных источников", но указывается, что окончательное решение будет принято в кратчайшие сроки, передает УНН.

Детали

В "мирном" саммите в Швейцарии может принять участие президент США Джо Байден, который еще не подтвердил свое участие в составе американской делегации на данном этапе, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне, отвечая на вопрос. Впрочем Швейцария и Украина еще не разослали приглашения, кроме того окончательное обязательство, как правило, принимается лишь в кратчайшие сроки, пишет NZZ.

Дополнение

Сейчас ключевой вопрос - будет ли присутствовать на встрече Китай. Источники Bloomberg заявили, что это имеет решающее значение для Швейцарии, поскольку присутствие Пекина сделает инициативу "заслуживающей доверия". Союзники Украины считают участие Китая важным для успеха конференции, учитывая "влияние", которое, по их словам, КНР оказывает на режим в Кремле.

Напомним

Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга.