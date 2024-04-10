Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии
Киев • УНН
Швейцария планирует провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня 2024 года, в которой, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, а также представители 80-100 стран, преимущественно с Глобального Юга.
На "мирной" конференции в Швейцарии в середине июня 2024 года планируется участие президента США Джо Байденае. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) - газета ссылается на "несколько надежных источников", но указывается, что окончательное решение будет принято в кратчайшие сроки, передает УНН.
Детали
В "мирном" саммите в Швейцарии может принять участие президент США Джо Байден, который еще не подтвердил свое участие в составе американской делегации на данном этапе, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне, отвечая на вопрос. Впрочем Швейцария и Украина еще не разослали приглашения, кроме того окончательное обязательство, как правило, принимается лишь в кратчайшие сроки, пишет NZZ.
Дополнение
Сейчас ключевой вопрос - будет ли присутствовать на встрече Китай. Источники Bloomberg заявили, что это имеет решающее значение для Швейцарии, поскольку присутствие Пекина сделает инициативу "заслуживающей доверия". Союзники Украины считают участие Китая важным для успеха конференции, учитывая "влияние", которое, по их словам, КНР оказывает на режим в Кремле.
Напомним
Швейцария намерена провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга.
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии
Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизацииЭксклюзив
В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов
Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации
Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране
Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ
Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА
Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря
Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"
Популярные
США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии
Швейцария планирует провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня 2024 года, в которой, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, а также представители 80-100 стран, преимущественно с Глобального Юга.
Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении
российскому подполковнику из курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабинету министров будет поручено разработать законопроект о демобилизации военнослужащих после принятия закона о мобилизации, сообщил народный депутат Федор Вениславский.
В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов
В 2024 году Украина получила $10,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров, в частности США, ЕС, Японии, Канады, МВФ, Великобритании и Норвегии.
Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации
Украина не рассматривает вопрос о мобилизации женщин в ряды армии и не планирует вносить изменения в законодательство относительно обязательного призыва женщин, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране
Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение об усилении оборонного сотрудничества, что является еще одним шагом к производству вооружений в Украине для британских производителей.
Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ
россия активизировала использование разведывательных и боевых беспилотников в Харьковской области: за последние дни пограничники сбили четыре БПЛА, страна-агрессор пытается вести воздушную разведку и запускает различные оперативно-тактические беспилотники, некоторые из которых оборудованы трекерами иностранного производства для отслеживания их местонахождения.
Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА
Во время обстрела Липцев погибли три человека, среди них 14-летняя девочка и женщины в возрасте 43 и 59 лет, двое получили ранения.
Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря
Высший антикоррупционный суд конфисковал в доход государства имущество пророссийского митрополита Швеца Ростислава Филипповича, который поддержал вооруженную агрессию России против Украины.
Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"
Швейцария одобрила присоединение к европейскому совместному проекту противовоздушной обороны "Небесный щит" с целью лучшей координации закупок, подготовки и логистики наземных систем ПВО с европейскими партнерами.