Джигурда попал в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины
Киев • УНН
Министерство культуры внесло Никиту Джигурду в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Актер участвовал в антиукраинских мероприятиях на оккупированных территориях и передавал помощь российским войскам.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российского актера, уроженца Киева Никиту Джигурду в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в приказе Минкульта, передает УНН.
... дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Джигурда Никита Борисович, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, что заключается в активном участии в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии рф против Украины
В приказе указывается, что Джигурда в апреле 2023 года находился во временно оккупированной Волновахе Донецкой области, где проводил с оккупантами "патриотическое мероприятие".
В июне 2023 года на оккупированной территории совершил показательные выстрелы из миномета, отметив, что: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем".
В январе прошлого года привез гумпомощь на оккупированные территории и автомобиль для войск рф.
Также в марте 2024 года выступал на оккупированной территории перед оккупантами, участвующими в войне и передал партию дронов.
Напомним
В 14-й пакет санкций ЕС вошли 116 физических и юридических лиц россии. Кроме официальных лиц рф а также военных, участвующих в агрессии против Украины, в списке есть, в частности, пропагандисты рф - певцы Шаман и Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.