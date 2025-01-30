Джигурда попал в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российского актера, уроженца Киева Никиту Джигурду в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в приказе Минкульта, передает УНН.

... дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Джигурда Никита Борисович, деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, что заключается в активном участии в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии рф против Украины - говорится в приказе.

В приказе указывается, что Джигурда в апреле 2023 года находился во временно оккупированной Волновахе Донецкой области, где проводил с оккупантами "патриотическое мероприятие".

В июне 2023 года на оккупированной территории совершил показательные выстрелы из миномета, отметив, что: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем".

В январе прошлого года привез гумпомощь на оккупированные территории и автомобиль для войск рф.

Также в марте 2024 года выступал на оккупированной территории перед оккупантами, участвующими в войне и передал партию дронов.

Напомним

В 14-й пакет санкций ЕС вошли 116 физических и юридических лиц россии. Кроме официальных лиц рф а также военных, участвующих в агрессии против Украины, в списке есть, в частности, пропагандисты рф - певцы Шаман и Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин.