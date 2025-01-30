Джигурда потрапив до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Міністерство культури й стратегічних комунікацій внесло російського актора, уродженця Києва Микиту Джигурду до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Про це йдеться в наказі Мінкульту, передає УНН.

... доповнити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, включивши до нього особу: Джигурда Микита Борисович, діяльність якого створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, державному суверенітету та територіальній цілісності України, що полягає у активній участі в антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії рф проти України - йдеться в наказі.

У наказі вказується, що Джигурда у квітні 2023 року перебував у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області, де проводив з окупантами "патріотичний захід".

У червні 2023 року на окупованій території здійснив показові постріли з міномету, зазначивши, що: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем".

В січні минулого року привіз гумдопомогу на окуповані території та автомобіль для військ рф.

Також у березні 2024 року виступав на окупованій території перед окупантами, які беруть участь у війні та передав партію дронів.

Нагадаємо

До 14-го пакету санкцій ЄС увійшли 116 фізичних і юридичних осіб росії. Крім офіційних осіб рф а також військових, які беруть участь в агресії проти України, у списку є, зокрема, пропагандисти рф - співаки Шаман і Поліна Гагаріна та актор Іван Охлобистін.