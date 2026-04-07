Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен прибыть в Венгрию, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана во время парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

По данным СМИ, во вторник, 7 апреля, Вэнс выступит вместе с Орбаном на предвыборном митинге на футбольном стадионе в Будапеште. Сами выборы должны состояться 12 апреля - основными претендентами на пост премьер-министра являются Виктор Орбан и глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Орбан надеется, что визит Вэнса произведет впечатление на венгерских избирателей, которые еще не определились, говорится в публикации.

По мнению аналитиков, венгерский премьер Виктор Орбан использовал дезинформацию, чтобы сделать Украину козлом отпущения в своей избирательной кампании, и некоторые предполагают, что он получает тайную помощь от России в борьбе с беспрецедентным вызовом его 16-летнему правлению.

Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.