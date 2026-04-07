Джей Ди Вэнс поехал в Венгрию для поддержки Виктора Орбана на выборах

Эксклюзив
09:36 • 238 просмотра
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Эксклюзив
07:40 • 10964 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Эксклюзив
07:07 • 15797 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
06:00 • 21201 просмотра
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью
6 апреля, 18:21 • 27814 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Эксклюзив
6 апреля, 16:58 • 45503 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
6 апреля, 15:34 • 33358 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Эксклюзив
6 апреля, 14:11 • 33782 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
6 апреля, 13:34 • 30370 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 23214 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Популярные новости
Иран представил план прекращения войны с США и Израилем - NYT6 апреля, 23:42 • 17761 просмотра
Оккупанты в Донецкой области создают реестр детей – жертв сексуального насилия и суицидов – ЦНСPhoto7 апреля, 00:19 • 17879 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 12249 просмотра
Британия запретит Трампу использовать свои базы для ударов по Ирану06:28 • 15271 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме07:55 • 8822 просмотра
публикации
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме07:55 • 9278 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Эксклюзив
07:40 • 10965 просмотра
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Эксклюзив
07:07 • 15797 просмотра
Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью06:00 • 21202 просмотра
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto6 апреля, 16:13 • 29835 просмотра
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 12441 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 16687 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 27052 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 40965 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 52131 просмотра
Джей Ди Вэнс поехал в Венгрию для поддержки Виктора Орбана на выборах

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Вице-президент США выступит на митинге в Будапеште 7 апреля. Виктор Орбан надеется, что визит Вэнса произведет впечатление на венгерских избирателей, которые еще не определились.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен прибыть в Венгрию, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана во время парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным СМИ, во вторник, 7 апреля, Вэнс выступит вместе с Орбаном на предвыборном митинге на футбольном стадионе в Будапеште. Сами выборы должны состояться 12 апреля - основными претендентами на пост премьер-министра являются Виктор Орбан и глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Орбан надеется, что визит Вэнса произведет впечатление на венгерских избирателей, которые еще не определились, говорится в публикации.

Дополнительно

По мнению аналитиков, венгерский премьер Виктор Орбан использовал дезинформацию, чтобы сделать Украину козлом отпущения в своей избирательной кампании, и некоторые предполагают, что он получает тайную помощь от России в борьбе с беспрецедентным вызовом его 16-летнему правлению.

Напомним

Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.

