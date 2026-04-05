Майбутній уряд Угорщини дотримуватиметься "прагматичного" підходу до рф - Мадяр

Головний політичний опонент угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу щодо росії. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, пише УНН.

Мадяр засудив зближення чинного уряду Угорщини з москвою, а також повідомлення про втручання російських спецслужб у вибори на користь Орбана.

Водночас він заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного підходу щодо росії".

"Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи рф, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній", - сказав опозиційний політик.

Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи рф, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній