Майбутній уряд Угорщини дотримуватиметься "прагматичного" підходу до рф - Мадяр

Київ • УНН

 • 5268 перегляди

Опонент Орбана Петер Мадяр планує прагматичний підхід до рф без втручання у справи держав. Політик виступає за диверсифікацію енергоресурсів Угорщини.

Головний політичний опонент угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу щодо росії. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мадяр засудив зближення чинного уряду Угорщини з москвою, а також повідомлення про втручання російських спецслужб у вибори на користь Орбана.

Водночас він заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного підходу щодо росії".

"Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи рф, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній", - сказав опозиційний політик.

Крім того, Мадяр розкритикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати енергетичний баланс та виступив за укладення нових угод, а також будівництво нової інфраструктури для постачання нафти та газу з інших джерел до Угорщини.

Однак, за його словами, "це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту".

"Це означає, що ресурси ЄС повинні використовуватися раціонально", - додав він.

