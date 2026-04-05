Будущее правительство Венгрии будет придерживаться "прагматичного" подхода к рф - Мадьяр
Оппонент Орбана Петер Мадьяр планирует прагматичный подход к рф без вмешательства в дела государств. Политик выступает за диверсификацию энергоресурсов Венгрии.
Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России. Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет УНН.
Мадьяр осудил сближение действующего правительства Венгрии с Москвой, а также сообщения о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Орбана.
В то же время он заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного подхода в отношении России".
"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", - сказал оппозиционный политик.
Кроме того, Мадьяр раскритиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступил за заключение новых соглашений, а также строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию.
Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".
"Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", - добавил он.
