Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Будущее правительство Венгрии будет придерживаться "прагматичного" подхода к рф - Мадьяр

Киев • УНН

 • 5032 просмотра

Оппонент Орбана Петер Мадьяр планирует прагматичный подход к рф без вмешательства в дела государств. Политик выступает за диверсификацию энергоресурсов Венгрии.

Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России. Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет УНН.

Детали

Мадьяр осудил сближение действующего правительства Венгрии с Москвой, а также сообщения о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Орбана.

В то же время он заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного подхода в отношении России".

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", - сказал оппозиционный политик.

Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу

- сказал Мадьяр.

Кроме того, Мадьяр раскритиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступил за заключение новых соглашений, а также строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию.

Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".

"Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", - добавил он.

