Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Государственная пограничная служба поделилась фотографиями границы на Буковине и Закарпатье, где образовались двухметровые сугробы, передает УНН.

Граница в зимнем режиме. Горные участки границы на Буковине и Закарпатье в эпицентре февральского морозного шоу: - 20°C, двухметровые сугробы и виды, от которых перехватывает дыхание