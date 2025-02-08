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Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
14:59 • 5231 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать
13:55 • 33948 просмотра

Сегодня Украина выберет представителя на Евровидение-2025: где смотреть финал и как голосовать

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 62011 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 113991 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 121856 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 125409 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 126767 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117424 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

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МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Киев  •  УНН

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Государственная пограничная служба показала фото заснеженных участков границы на Буковине и Закарпатье. В горных районах температура упала до -20°C, а высота снежных заносов достигает двух метров.

Государственная пограничная служба поделилась фотографиями границы на Буковине и Закарпатье, где образовались двухметровые сугробы, передает УНН.

Граница в зимнем режиме. Горные участки границы на Буковине и Закарпатье в эпицентре февральского морозного шоу: - 20°C, двухметровые сугробы и виды, от которых перехватывает дыхание 

- подписали фотографии в ГПСУ.

Напомним

В субботу, 8 февраля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Павел Башинский

Павел Башинский

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