Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
Киев • УНН
Государственная пограничная служба показала фото заснеженных участков границы на Буковине и Закарпатье. В горных районах температура упала до -20°C, а высота снежных заносов достигает двух метров.
Государственная пограничная служба поделилась фотографиями границы на Буковине и Закарпатье, где образовались двухметровые сугробы, передает УНН.
Граница в зимнем режиме. Горные участки границы на Буковине и Закарпатье в эпицентре февральского морозного шоу: - 20°C, двухметровые сугробы и виды, от которых перехватывает дыхание
Напомним
В субботу, 8 февраля, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.