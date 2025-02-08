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06:50 • 44425 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105103 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139731 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198174 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160268 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146090 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122092 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109151 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103420 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157465 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Двометрові замети: прикордонники показали світлини засніженого українського кордону

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Державна прикордонна служба показала фото засніжених ділянок кордону на Буковині та Закарпатті. У гірських районах температура впала до -20°C, а висота снігових заметів сягає двох метрів.

Державна прикордонна служба поділилася світлинами кордону на Буковині та Закарпатті, де утворились двометрові замети, передає УНН.

Кордон у зимовому режимі. Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу: – 20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих 

- підписали світлини в ДПСУ.

Нагадаємо

У суботу, 8 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.

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