Двометрові замети: прикордонники показали світлини засніженого українського кордону

Державна прикордонна служба поділилася світлинами кордону на Буковині та Закарпатті, де утворились двометрові замети, передає УНН.

Кордон у зимовому режимі. Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу: – 20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих - підписали світлини в ДПСУ.

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