Двометрові замети: прикордонники показали світлини засніженого українського кордону
Київ • УНН
Державна прикордонна служба показала фото засніжених ділянок кордону на Буковині та Закарпатті. У гірських районах температура впала до -20°C, а висота снігових заметів сягає двох метрів.
Державна прикордонна служба поділилася світлинами кордону на Буковині та Закарпатті, де утворились двометрові замети, передає УНН.
Кордон у зимовому режимі. Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу: – 20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих
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