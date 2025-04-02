Двое полицейских ранены из-за атаки рф в Херсонской области, утром враг атаковал Херсон
Киев • УНН
Войска рф за сутки обстреливали Херсонщину из артиллерии и БпЛА, ранены двое полицейских. Сегодня утром враг снова атаковал Херсон, есть раненые среди гражданских.
В Херсонской области среди пострадавших из-за российских атак за минувшие сутки двое полицейских, сегодня утром враг снова атаковал Херсон, есть пострадавшие, сообщили в ГУНП в области и Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки по правобережью Херсонской области войска рф били из артиллерии, минометов, авиации и БПЛА. От вражеских атак страдали Херсон и другие населенные пункты региона. Полиция зафиксировала повреждения двух многоквартирных и 10 частных домов, двух автомобилей и объектов критической инфраструктуры.
Почти час российские войска били из авиации по Тягинской громаде. На населенные пункты сбросили 14 управляемых авиабомб.
российские военные атаковали FPV-дроном блокпост в Белозерской громаде. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции. 37-летний полицейский получил открытый перелом ноги, у его 45-летнего напарника контузия. Правоохранители эвакуированы в медицинское учреждение, угрозы их жизни нет
В Антоновке, пригороде Херсона, из-за сбросов с вражеских БПЛА пострадали трое местных жителей.
Ночью россияне из артиллерии били по Чернобаевке, обошлось без пострадавших.
В Александровке из-за атаки FPV-дроном поврежден служебный автомобиль сельского совета.
Из миномета противник обстрелял прибрежную часть Днепровского района Херсона. Там повреждены пять частных домов. В микрорайоне "Корабел" в облцентре в результате артобстрела поврежден многоквартирный дом.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки "из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения".
Уже сегодня утром, по данным Херсонской ОВА, ориентировочно в 9 часов утра российские войска снова атаковали из БПЛА Днепровский район Херсона. "Из-за сброса взрывчатки с дрона двое мужчин, 35 и 33 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей", - указали в ОВА.
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