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Двох поліцейських поранено через атаку рф на Херсонщині, вранці ворог атакував Херсон

Київ • УНН

 • 10090 перегляди

Війська рф за добу обстрілювали Херсонщину з артилерії та БпЛА, поранено двох поліцейських. Сьогодні зранку ворог знову атакував Херсон, є поранені серед цивільних.

Двох поліцейських поранено через атаку рф на Херсонщині, вранці ворог атакував Херсон

У Херсонській області серед постраждалих через російські атаки за минулу добу двоє поліцейських, сьогодні вранці ворог знову атакував Херсон, є постраждалі, повідомили у ГУНП в області та Херсонській ОВА у середу, пише УНН.

Деталі

Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська рф били із артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Від ворожих атак потерпали Херсон та інші населені пункти регіону. Поліція зафіксувала пошкодження двох багатоквартирних і 10 приватних будинків, двох автомобілів та об’єктів критичної інфраструктури.

Майже годину російські війська били з авіації по Тягинській громаді. На населені пункти скинули 14 керованих авіабомб.

російські військові атакували FPV-дроном блокпост у Білозерській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції. 37-річний поліцейський дістав відкритий перелом ноги, в його 45-річного напарника контузія. Правоохоронців евакуйовано до медичного закладу, загрози їх життю немає

- повідомили у поліції.

В Антонівці, передмісті Херсона, через скиди з ворожих БпЛА постраждали троє місцевих жителів.

Вночі росіяни з артилерії били по Чорнобаївці, обійшлося без постраждалих.

В Олександрівці через атаку FPV-дроном пошкоджено службовий автомобіль сільської ради.

З міномета противник обстріляв прибережну частину Дніпровського району Херсона. Там пошкоджено п’ять приватних будинків. У мікрорайоні "Корабел" в облцентрі у результаті артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби "через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення".

Уже сьогодні вранці, за даними Херсонської ОВА, орієнтовно о 9 годині ранку російські війська знову атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. "Через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок", - вказали в ОВА.

Юлія Шрамко

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