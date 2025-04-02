Двох поліцейських поранено через атаку рф на Херсонщині, вранці ворог атакував Херсон
Київ • УНН
Війська рф за добу обстрілювали Херсонщину з артилерії та БпЛА, поранено двох поліцейських. Сьогодні зранку ворог знову атакував Херсон, є поранені серед цивільних.
У Херсонській області серед постраждалих через російські атаки за минулу добу двоє поліцейських, сьогодні вранці ворог знову атакував Херсон, є постраждалі, повідомили у ГУНП в області та Херсонській ОВА у середу, пише УНН.
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Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська рф били із артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Від ворожих атак потерпали Херсон та інші населені пункти регіону. Поліція зафіксувала пошкодження двох багатоквартирних і 10 приватних будинків, двох автомобілів та об’єктів критичної інфраструктури.
Майже годину російські війська били з авіації по Тягинській громаді. На населені пункти скинули 14 керованих авіабомб.
російські військові атакували FPV-дроном блокпост у Білозерській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції. 37-річний поліцейський дістав відкритий перелом ноги, в його 45-річного напарника контузія. Правоохоронців евакуйовано до медичного закладу, загрози їх життю немає
В Антонівці, передмісті Херсона, через скиди з ворожих БпЛА постраждали троє місцевих жителів.
Вночі росіяни з артилерії били по Чорнобаївці, обійшлося без постраждалих.
В Олександрівці через атаку FPV-дроном пошкоджено службовий автомобіль сільської ради.
З міномета противник обстріляв прибережну частину Дніпровського району Херсона. Там пошкоджено п’ять приватних будинків. У мікрорайоні "Корабел" в облцентрі у результаті артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби "через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення".
Уже сьогодні вранці, за даними Херсонської ОВА, орієнтовно о 9 годині ранку російські війська знову атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. "Через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок", - вказали в ОВА.