Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго

В центре Чикаго двое подростков погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил телеканал CBS News, передает УНН.

Детали

Заместитель начальника Центральной контрольной группы полиции Чикаго Джон Хейн сообщил, что шестеро учеников выходили из средней школы инноваций, когда два автомобиля - седан темного цвета и внедорожник - остановились на проспекте Вабаш. Несколько человек вышли из машин и открыли огонь, ранив двух учеников говорится в материале телеканала.

По словам очевидцев, одного из подростков быстро забрала машина скорой помощи, а парамедики продолжали искусственное дыхание второго подростка еще около десяти минут.

Их доставили в Северо-Западную мемориальную больницу, где они скончались от полученных ранений.

Полиция сообщила, что 17-летний мальчик получил огнестрельное ранение в правое бедро и грудь, а 16-летний мальчик был ранен в грудь.

Отмечается, что тем, кто стрелял, удалось убежать, сейчас их разыскивает полиция.

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