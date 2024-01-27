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Двоє підлітків загинули через стрілянину в центрі Чикаго

Двоє підлітків загинули через стрілянину в центрі Чикаго

Київ • УНН

 • 30553 перегляди

Двоє підлітків загинули в результаті стрілянини в центрі Чикаго. Невідомі відкрили вогонь по групі з шести учнів, які виходили зі школи, смертельно поранивши двох хлопців у віці 16 і 17 років.

У центрі Чикаго двоє підлітків загинули внаслідок стрілянини. Про це повідомив телеканал CBS News, передає УНН.

Деталі

Заступник начальника Центральної контрольної групи поліції Чикаго Джон Хейн повідомив, що шестеро учнів виходили із середньої школи інновацій, коли два автомобілі — седан темного кольору та позашляховик — зупинилися на проспекті Вабаш. Декілька людей вийшли з машин і відкрили вогонь, поранивши двох учнів

йдеться у матеріалі телеканалу.

За словами очевидців, одного з підлітків швидко забрала машина швидкої допомоги, а парамедики продовжували штучне дихання другого підлітка ще близько десяти хвилин.

Їх доправили до Північно-Західної меморіальної лікарні, де вони померли від отриманих поранень.

Поліція повідомила, що 17-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення у праве стегно та груди, а 16-річного хлопчика було поранено у груди.

Зазначається, що тим, хто стріляв, вдалося втекти, зараз їх розшукує поліція.

В результаті стрілянини під Чикаго загинули семеро людей23.01.24, 02:43 • 24925 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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