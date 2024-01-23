В результаті стрілянини під Чикаго загинули семеро людей

За даними місцевої поліції, щонайменше сім людей були вбиті за двома адресами в передмісті Чикаго. Про це пише CBS, передає УНН.

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Загиблих виявили у двох будинках на протилежних сторонах вулиці. Поліція розшукує озброєну особу. ФБР допомагає поліції розшукувати небезпечну людину. Імені не називають.

Поліція каже, що не знає, чому людей застрелили, але вони вважають, що вони були з однієї родини.

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