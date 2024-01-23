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В результаті стрілянини під Чикаго загинули семеро людей

В результаті стрілянини під Чикаго загинули семеро людей

Київ • УНН

 • 24925 перегляди

Щонайменше семеро людей загинули в результаті стрілянини в передмісті Чикаго, причому жертви були знайдені в двох будинках через дорогу. Влада розшукує озброєного підозрюваного, можливо, пов'язаного з родиною жертв.

За даними місцевої поліції, щонайменше сім людей були вбиті за двома адресами в передмісті Чикаго. Про це пише CBS, передає УНН.

Деталі

Загиблих виявили у двох будинках на протилежних сторонах вулиці. Поліція розшукує озброєну особу. ФБР допомагає поліції розшукувати небезпечну людину. Імені не називають.

Поліція каже, що не знає, чому людей застрелили, але вони вважають, що вони були з однієї родини.

Десятки людей постраждалих в результаті аварії поїзда в Чикаго17.11.23, 04:33 • 19134 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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