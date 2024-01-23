В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

По данным местной полиции, по меньшей мере семь человек были убиты по двум адресам в пригороде Чикаго. Об этом пишет CBS, передает УНН.

Детали

Погибших обнаружили в двух домах на противоположных сторонах улицы. Полиция разыскивает вооруженного человека. ФБР помогает полиции разыскивать опасного человека. Имя не называется.

Полиция говорит, что не знает, почему людей застрелили, но они считают, что они были из одной семьи.

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