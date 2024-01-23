В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.
ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС
Как сообщается, украинские силы обороны уничтожили или повредили 35 российских кораблей, в том числе 22 уничтожены и 13 повреждены, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, который выделил носители крылатых ракет и крупные российские десантные корабли в качестве приоритетных мишеней.
Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы
После ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы представители бизнеса и власти встретились, чтобы обсудить давление на бизнес. Встреча была сосредоточена на изменении законодательства, с акцентом на уважении к предпринимателям как создателям рабочих мест и налогоплательщикам.
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в условиях военного положения в Украине множественное гражданство не будет использоваться для избежания мобилизации или ограничений на передвижение. Он уточнил, что люди с множественным гражданством будут иметь не только права, но и конституционные обязанности.
В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей
Мужчина в маске, имитируя персонажа фильма ужасов, напал с мачете на прохожих в северной части Торонто, ранив по меньшей мере одного из них. Полиция разыскивает подозреваемого, а местная средняя школа возобновила работу после временного закрытия.
Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко
Как сообщается, лидер Чечни Рамзан Кадыров совершил тайный визит в Мариуполь, возможно, с целью назначить своего сына главой городской администрации, по словам советника мэра Мариуполя. Однако он и его сын были поспешно эвакуированы после того, как охрана заметила беспилотник.
Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома
Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.
США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена
США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.
Байден и Сунак обсудили насущную необходимость финансирования Украины
Президент США Джо Байден и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметили насущную необходимость в дальнейшем финансировании и поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в регионе Красного моря.
Литва и Польша проведут совместные военные учения на Сувальском перешейке
Литва и Польша планируют провести совместные военные учения в Сувалкском коридоре, стратегическом регионе между двумя странами, в апреле 2024 года. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул чувствительность региона с точки зрения европейской безопасности.