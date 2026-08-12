Два зерновых терминала в российском новороссийске приостановили работу после атаки дронов - Reuters

$44.870.0451.760.02
ukenru
11:00 • 3918 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
09:58 • 10074 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
09:49 • 10182 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
08:09 • 14789 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Эксклюзив
06:13 • 19801 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
05:31 • 18306 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
12 августа, 01:38 • 15763 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
12 августа, 00:14 • 14283 просмотра
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный домPhoto
11 августа, 17:36 • 32160 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 32086 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.5м/с
35%
752мм
Популярные новости
США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран12 августа, 01:16 • 15226 просмотра
Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма12 августа, 02:16 • 15851 просмотра
США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года12 августа, 02:37 • 15395 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12011 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 10893 просмотра
публикации
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex11:00 • 3822 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 11275 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video08:29 • 7388 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 38429 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 45461 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Япония
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12316 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 18779 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 152003 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 88343 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 97756 просмотра
Актуальное
Шахед-136
R-360 Нептун
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Два зерновых терминала в российском новороссийске приостановили работу после атаки дронов - Reuters

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Два крупнейших российских зерновых терминала в порту новороссийска приостановили работу после ночных ударов дронов.

Два зерновых терминала в российском новороссийске приостановили работу после атаки дронов - Reuters

Два крупнейших российских зерновых терминала в российском южном порту Новороссийск приостановили работу в результате ночных ударов беспилотников, со ссылкой на четыре отраслевых источника в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Один источник в отрасли сообщил, что зерновой терминал в Новороссийске, экспортная мощность которого составляет 8,5 миллиона метрических тонн в год, приостановил работу, и сейчас проводится оценка ущерба. Представитель холдинга Demetra, которому принадлежит терминал, лишь сообщил, что терминал получил повреждения, характер которых не уточняется, и отказался от дальнейших комментариев.

NKHP, еще один крупный зерновой терминал в Новороссийске с экспортной мощностью 7,1 миллиона метрических тонн в год, также был поврежден и приостановил работу, сообщили Reuters три отраслевых источника. OZK, его основной владелец, заявил, что терминал был поврежден и что никто не пострадал. В сообщении говорится, что дополнительная информация будет предоставлена, когда она станет доступна.

Помимо терминалов по экспорту зерна, в Новороссийске также расположена инфраструктура по экспорту нефти, в частности для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который частично принадлежит американским нефтяным гигантам Chevron и Exxon и осуществляет экспорт казахстанской нефти на рынок.

FT выяснила детали запроса США к Украине по вопросу ударов по танкерам12.08.26, 09:00 • 4076 просмотров

В среду издание FT сообщило, что Украина прекратила удары по танкерам, обслуживающим КТК, после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Нет никаких признаков того, что КТК или танкеры, собирающие нефть из трубопровода, были поражены во время ночных атак", — указывает Reuters.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Reuters
Соединённые Штаты
Украина