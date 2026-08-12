Два зерновых терминала в российском новороссийске приостановили работу после атаки дронов - Reuters
Киев • УНН
Два крупнейших российских зерновых терминала в порту новороссийска приостановили работу после ночных ударов дронов.
Два крупнейших российских зерновых терминала в российском южном порту Новороссийск приостановили работу в результате ночных ударов беспилотников, со ссылкой на четыре отраслевых источника в среду сообщает Reuters, пишет УНН.
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Один источник в отрасли сообщил, что зерновой терминал в Новороссийске, экспортная мощность которого составляет 8,5 миллиона метрических тонн в год, приостановил работу, и сейчас проводится оценка ущерба. Представитель холдинга Demetra, которому принадлежит терминал, лишь сообщил, что терминал получил повреждения, характер которых не уточняется, и отказался от дальнейших комментариев.
NKHP, еще один крупный зерновой терминал в Новороссийске с экспортной мощностью 7,1 миллиона метрических тонн в год, также был поврежден и приостановил работу, сообщили Reuters три отраслевых источника. OZK, его основной владелец, заявил, что терминал был поврежден и что никто не пострадал. В сообщении говорится, что дополнительная информация будет предоставлена, когда она станет доступна.
Помимо терминалов по экспорту зерна, в Новороссийске также расположена инфраструктура по экспорту нефти, в частности для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который частично принадлежит американским нефтяным гигантам Chevron и Exxon и осуществляет экспорт казахстанской нефти на рынок.
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В среду издание FT сообщило, что Украина прекратила удары по танкерам, обслуживающим КТК, после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.
"Нет никаких признаков того, что КТК или танкеры, собирающие нефть из трубопровода, были поражены во время ночных атак", — указывает Reuters.