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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два российских корабля с "Калибрами" замечены в Средиземном море

Два российских корабля с "Калибрами" замечены в Средиземном море

Киев  •  УНН

04:59 • 6619 просмотра

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В Средиземном море обнаружены два российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным боезапасом до 24 ракет. В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море зафиксировано два вражеских корабля, оба из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до 24 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В то же время в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В течение последних суток в интересах рф через Керченский пролив прошло 12 судов. Из них 5 двигались в Черное море, 4 из которых продолжили путь в направлении пролива Босфор. По Азовскому морю, 7 судов, прошедших пролив, 3 из которых двигались из Босфора.

Враг продолжает держать в Черном море три подводные лодки - ВМС30 июля 2024, 07:19 • 30542 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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