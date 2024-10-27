Два российских корабля с "Калибрами" замечены в Средиземном море

В Средиземном море зафиксировано два вражеских корабля, оба из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" с потенциальным залпом до 24 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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В то же время в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В течение последних суток в интересах рф через Керченский пролив прошло 12 судов. Из них 5 двигались в Черное море, 4 из которых продолжили путь в направлении пролива Босфор. По Азовскому морю, 7 судов, прошедших пролив, 3 из которых двигались из Босфора.

Враг продолжает держать в Черном море три подводные лодки - ВМС