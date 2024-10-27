Два російські кораблі з "Калібрами" помічено у Середземному морі
Київ • УНН
У Середземному морі виявлено два російські кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним боєзапасом до 24 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, обидва з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" з потенційним залпом до 24 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Водночас у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
Протягом останньої доби в інтересах рф через Керченську протоку пройшло 12 суден. З них 5 рухалися до Чорного моря, 4 з яких продовжили шлях у напрямку протоки Босфор. Щодо Азовського моря, 7 суден, що пройшли протоку, 3 з яких рухались з Босфору.
Ворог продовжує тримати у Чорному морі три підводні човни - ВМС 30.07.24, 10:19 • 30666 переглядiв