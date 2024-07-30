россияне продолжают удерживать в Черном море три подводные лодки, которые несут крылатые ракеты. Их общий залп - до 12 "калибров". Присутствие подводных лодок похоже на обучение личного состава, но такие учения периодически заканчиваются практическим отстрелом, поэтому всегда следует ожидать опасности от этих единиц. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ситуация остается неизменной. Там (в Черном море - ред.) сейчас находится три подводные лодки. Это больше похоже на учения личного состава, но учения личного состава периодически заканчиваются практическим отстрелом. Всегда следует ожидать опасности от этих единиц, и мы ее ожидаем - сказал Плетенчук.

Он отметил, что в Азовском море корабли рф отсутствуют.

"Надводные корабли так же остаются в пунктах базирования. То есть они свели присутствие в море до выходов за счет подводных лодок", - добавил Плетенчук.

Дополнение

В Генштабе сообщали, что в Черном море находится 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Напомним

Вчера Дмитрий Плетенчук сообщал, что враг впервые вывел в море одновременно фактически все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе подводные лодки - носители крылатых ракет.