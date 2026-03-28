Два порта в Кувейте повреждены в результате атак, сообщило Министерство обороны страны в субботу, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как сообщили в кувейтском Минобороны, порты Кувейта Мубарак-эль-Кабир и Шувайх были повреждены в результате атак беспилотников и ракет в течение последних 24 часов.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа силы ответили на четыре баллистические ракеты, одну крылатую ракету и семь беспилотников, которые атаковали богатую нефтью страну.

О жертвах не сообщалось, говорится в сообщении.

Объединенные Арабские Эмираты, тем временем, заявили, что их системы противовоздушной обороны в субботу отреагировали на 20 атак баллистических ракет и 37 атак беспилотников.

В результате атак в промышленной зоне столицы Абу-Даби, где также зафиксировано три пожара, пострадали шесть человек, сообщили власти.

Министерство обороны ОАЭ сообщило о 413 ракетных атаках и 1872 атаках беспилотников с начала войны. В результате атак погибло 10 человек, включая двух военнослужащих, и ранено 178 других, сообщило министерство.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке ракетным ударом против Израиля