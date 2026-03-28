12:29 • 1182 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 4216 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 10912 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 16026 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
07:00 • 17999 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
07:00 • 25911 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26480 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51708 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 73400 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 42288 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Два порта в Кувейте повреждены в результате атак

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Порты Мубарак-эль-Кабир и Шувайх повреждены беспилотниками и ракетами. В ОАЭ из-за обстрелов пострадали шесть человек и возникли пожары в столице.

Два порта в Кувейте повреждены в результате атак

 

Два порта в Кувейте повреждены в результате атак, сообщило Министерство обороны страны в субботу, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Как сообщили в кувейтском Минобороны, порты Кувейта Мубарак-эль-Кабир и Шувайх были повреждены в результате атак беспилотников и ракет в течение последних 24 часов.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа силы ответили на четыре баллистические ракеты, одну крылатую ракету и семь беспилотников, которые атаковали богатую нефтью страну.

О жертвах не сообщалось, говорится в сообщении.

Объединенные Арабские Эмираты, тем временем, заявили, что их системы противовоздушной обороны в субботу отреагировали на 20 атак баллистических ракет и 37 атак беспилотников.

В результате атак в промышленной зоне столицы Абу-Даби, где также зафиксировано три пожара, пострадали шесть человек, сообщили власти.

Министерство обороны ОАЭ сообщило о 413 ракетных атаках и 1872 атаках беспилотников с начала войны. В результате атак погибло 10 человек, включая двух военнослужащих, и ранено 178 других, сообщило министерство.

Юлия Шрамко

