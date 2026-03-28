Два порта в Кувейте повреждены в результате атак
Киев • УНН
Порты Мубарак-эль-Кабир и Шувайх повреждены беспилотниками и ракетами. В ОАЭ из-за обстрелов пострадали шесть человек и возникли пожары в столице.
Два порта в Кувейте повреждены в результате атак, сообщило Министерство обороны страны в субботу, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Как сообщили в кувейтском Минобороны, порты Кувейта Мубарак-эль-Кабир и Шувайх были повреждены в результате атак беспилотников и ракет в течение последних 24 часов.
Министерство сообщило, что за последние 24 часа силы ответили на четыре баллистические ракеты, одну крылатую ракету и семь беспилотников, которые атаковали богатую нефтью страну.
О жертвах не сообщалось, говорится в сообщении.
Объединенные Арабские Эмираты, тем временем, заявили, что их системы противовоздушной обороны в субботу отреагировали на 20 атак баллистических ракет и 37 атак беспилотников.
В результате атак в промышленной зоне столицы Абу-Даби, где также зафиксировано три пожара, пострадали шесть человек, сообщили власти.
Министерство обороны ОАЭ сообщило о 413 ракетных атаках и 1872 атаках беспилотников с начала войны. В результате атак погибло 10 человек, включая двух военнослужащих, и ранено 178 других, сообщило министерство.
