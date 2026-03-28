Два порти в Кувейті пошкоджено внаслідок атак

Два порти в Кувейті пошкоджені внаслідок атак, повідомило Міністерство оборони країни в суботу, пише УНН з посиланням на AP.

Як повідомили у кувейтському Міноборони, порти Кувейту Мубарак-ель-Кабір та Шувайх були пошкоджені внаслідок атак безпілотників та ракет протягом останніх 24 годин.

Міністерство повідомило, що за останні 24 години сили відповіли на чотири балістичні ракети, одну крилату ракету та сім безпілотників, які атакували багату на нафту країну.

Про жертв не повідомлялося, ідеться у повідомленні.

Об'єднані Арабські Емірати, тим часом, заявили, що їхні системи протиповітряної оборони в суботу відреагували на 20 атак балістичних ракет та 37 атак безпілотників.

Внаслідок атак у промисловій зоні столиці Абу-Дабі, де також зафіксовано три пожежі, постраждали шестеро людей, повідомила влада.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило про 413 ракетних атак та 1872 атаки безпілотників з початку війни. Внаслідок атак загинуло 10 людей, включаючи двох військовослужбовців, та поранено 178 інших, повідомило міністерство.

Підтримувані Іраном єменські хусити вступили у війну на Близькому Сході ракетним ударом проти Ізраїлю