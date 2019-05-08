ДТП с туристами на Прикарпатье: двум фигурантам избрали меры пресечения

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В Ивано-Франковском городском суде избрали меры пресечения водителю, который в нетрезвом состоянии перевозил туристов из Беларуси, и руководителю рафтинговый организации, который дал разрешение на перевозки. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Да, и водителю и, собственно, руководителю этой рафтинговый организации", - сообщил представитель Нацполиции отвечая на вопрос, выбрали водителю и предпринимателю меры предосторожности.

Тракало уточнил, что водителю избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога, а руководителю рафтинговый организации - круглосуточный домашний арест на 60 суток с ношением электронного средства контроля, то есть браслета.

Как сообщал УНН, предпринимателю в Ивано-Франковской области, который предоставлял услуги рафтинг-туров туристам, а также водителю грузовика "ГАЗ-66" вручили подозрения.

Напомним, 6 мая в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.

В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21 и до 49 лет проходят медицинское обследование в Верховинский больницу с различными травмами.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля ГАЗ-66, который упал в реку Черный Черемош, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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