ДТП з туристами на Прикарпатті: один постраждалий у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. До Верховинської ЦРЛ доставлено 11 травмованих осіб, які в автомобілі впали в річку Чорний Черемош в Івано-Франківській області. Один потерпілий перебуває у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
На Івано-Франківщині, станом на 15:30 каретами швидкої медичної допомоги доставлено до Верховинської ЦРЛ 11 травмованих осіб, з них 10 громадян Білорусії та 1 громадянин України. Один потерпілий перебуває у важкому стані та 10 у середньому стані важкості.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди, в тому числі кількість осіб, які перебували в транспортному засобі та їх громадянство, встановлюються правоохоронними органами.
Також, всього до рятувальних робіт від Управління ДСНС в області залучено 12 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу.
Нагадаємо, в автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь).
Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.