ДТП з туристами на Прикарпатті: один постраждалий у тяжкому стані

КИЇВ. 6 травня. УНН. До Верховинської ЦРЛ доставлено 11 травмованих осіб, які в автомобілі впали в річку Чорний Черемош в Івано-Франківській області. Один потерпілий перебуває у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.