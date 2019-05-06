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У результаті падіння у річку автомобіля з туристами на Прикарпатті загинули 3 особи

У результаті падіння у річку автомобіля з туристами на Прикарпатті загинули 3 особи

Київ • УНН

 • 8963 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У результаті падіння автомобіля з туристами у річку на Прикарпатті загинули 3 особи, попередньо громадяни Білорусі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"В автомобілі попередньо перебувало 23 особи (попередньо пасажири - громадяни Республіки Білорусь). В автомобілі виявлено тіла 3 загиблих. 19 осіб врятовано. Доля 1 особи залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. На місці події залучено 45 чол. о/с та 9 од. техніки ДСНС", - повідомили у ДСНС. 

Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

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