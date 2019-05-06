Автомобіль з туристами впав в річку на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
В автомобілі перебувало попередньо 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів). Доля 6 осіб залишається невідомою.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
На місці події працюють 10 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС, додатково направлено 15 чол. о/с та 3 од. техніки.
Як повідомляв УНН, 4 травня на Івано-Франківщині перекинувся бензовоз.