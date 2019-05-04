На Івано-Франківщині перекинувся бензовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Івано-Франківській області в селищі Отинія перекинувся бензовоз, стався витік палива. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Зазначається, що подія сталась 4 травня близько другої години ночі. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що вантажний автомобіль DAF (бензовоз) перекинувся на лівий бік, внаслідок чого у кабіні було заблоковано водія.
"Рятувальники за допомогою ручного механізованого інструменту вивільнили з кабіни автомобіля водія та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги. Потерпілого було доставлено до Коломийської ЦРЛ", - зазначили у прес-центрі.
Також повідомляється, що на місці події відбувся витік палива з 2-х секцій цистерни в кількості 13 м.куб. Рятувальники провели заходи щодо відключення клем АКБ та створили пінну подушку для недопущення займання розлитих паливо-мастильних матеріалів, а на місце події направили цистерну для перекачування палива.
Нагадаємо, у Львівській області під колесами бензовоза загинув 9-річний хлопчик.