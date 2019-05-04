В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в поселке Отыня перевернулся бензовоз, произошла утечка топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
Отмечается, что событие произошло 4 мая около двух часов ночи. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что грузовой автомобиль DAF (бензовоз) перевернулся на левый бок, в результате чего в кабине был заблокирован водитель.
"Спасатели с помощью ручного механизированного инструмента освободили из кабины автомобиля водителя и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в Коломыйскую ЦРБ", - отметили в пресс-центре.
Также сообщается, что на месте происшествия произошла утечка топлива из 2-х секций цистерны в количестве 13 куб. м. Спасатели провели мероприятия по отключению клемм АКБ и создали пенную подушку для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов, а на место происшествия направили цистерну для перекачки топлива.
Напомним, во Львовской области под колесами бензовоза погиб 9-летний мальчик.