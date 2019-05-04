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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101190 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126447 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138397 просмотра

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В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз

Киев  •  УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в поселке Отыня перевернулся бензовоз, произошла утечка топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.

Отмечается, что событие произошло 4 мая около двух часов ночи. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что грузовой автомобиль DAF (бензовоз) перевернулся на левый бок, в результате чего в кабине был заблокирован водитель.

"Спасатели с помощью ручного механизированного инструмента освободили из кабины автомобиля водителя и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в Коломыйскую ЦРБ", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что на месте происшествия произошла утечка топлива из 2-х секций цистерны в количестве 13 куб. м. Спасатели провели мероприятия по отключению клемм АКБ и создали пенную подушку для недопущения возгорания пролитых горюче-смазочных материалов, а на место происшествия направили цистерну для перекачки топлива.

Напомним, во Львовской области под колесами бензовоза погиб 9-летний мальчик.

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