Автомобиль с туристами упал в реку на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В автомобиле находилось предварительно 23 человека. 14 человек спаслись самостоятельно, 3 человек спасены силами ГСЧС (направлено в лечебные учреждения). Судьба 6 человек остается неизвестной.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
На месте происшествия работают 10 чел. о/с и 2 ед. техники ГСЧС, дополнительно направлено 15 чел. о/с и 3 ед. техники.
Как сообщал УНН, 4 мая в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз.