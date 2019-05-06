В результате падения в реку автомобиля с туристами на Прикарпатье погибли 3 человека

"В автомобиле предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры - граждане Республики Беларусь). В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба 1 человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия привлечено 45 чел. В / с и 9 ед. техники ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.



Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области, а именно в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 м.